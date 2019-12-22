港人声援维吾尔人集会 担忧“今日新疆 明日香港” 警察一度拔真枪

香港有团体12月22日在中环举行主题“今日新疆 明日香港”的声援维吾尔族人权集会，获警方发不反对通知书。大约千人参与。集会期间发生警民冲突，警员一度拔真枪指向人群。

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据香港电台消息，香港有团体今天下午在中环爱丁堡广场举行声援维吾尔人集会，主题是“今日新疆，明日香港”。有参加者表示，担心香港成为新疆，希望透过关注新疆人权状况，令世界也关注香港。

该报道说，集会期间，有人拆走附近大会堂的一面国旗，防暴警察到场后发生冲突。有人向警员掷水樽等杂物 。防暴警员制服数人，曾施放胡椒喷雾。有防暴警员一度拔出配枪指向人群。警方称，下午约五时，在集会现场附近拘捕一名违法人士。

据《苹果动新闻》报道，由于这次集会本身有大批和理非人士参与，现场大部份市民包括长者均没有防护装备，仅戴一般口罩，故他们被胡椒喷剂喷中后，需要其他人为其用水清洗。港警后来走上行人天桥，现场传出至少两下枪声，桥上发现橡胶子弹，有外籍男士被橡胶子弹击中腿部。

据中央社消息，香港今天声援维吾尔族人权集会，约1000人到场参与，其中有人高举美国、英国及中华民国国旗，及象徵新疆独立的旗帜。有出席者表示，参与这场集会是因为担心「香港将来会变成新疆」。目前香港的人权状况愈来愈差，已经失去法治，像是警察执行勤务时不出示证件，让港人担心可能会随时失踪。

据香港电台消息，“声援维吾尔族人权集会”后，有集会者与警方发生冲突。港府表示，有集会人士挥动港独旗帜，发表港独言论，并把国旗拆下丢在地上，特区政府发言人强烈谴责有关行为，并强调，根据《国旗及国徽条例》，任何人公开及故意以焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏等方式侮辱国旗或国徽，即属犯罪，一经定罪，可被罚款5万元及监禁3年。