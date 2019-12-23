中国信息中心：政府加大调控可望把明年GDP增至5.8%

中共月中的中央经济工作会议未有透露中国明年的经济增长(GDP)预期能否「保6(%)」，但中国国家信息中心首席经济师祝宝良预测，如果中美贸易摩擦不继续升级，国内维持现时宏观调控政策力度，综合考虑投资、消费、进出口，2020年的经济增长将减慢至5.5%左右；若进一步加大宏观政策调控力度，适度提高财政赤字率，经济增速可达5.8%左右。这是第一个官方机构在中央经济工作会议后就明年经济作出预测。

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祝宝良接受中国《金融时报》记者访问时补充，以目前经济增长情况看来，中国的实际经济增长可能略低于「6%偏上一点」的潜在经济增长水平，但基于中国要在明年实现全面建成小康社会的目标，认为中国应把经济增长目标订于6%左右，而这亦符合满足800多万名大学生和约300万名农村居民到城市就业的需求。他这个建议GDP比中国今年的6.5%左右的GDP预期为低。

至于反映通胀的居民消费价格，祝宝良建议控制在3%左右。

另外，他又预计，明年制造业投资约达3%，基建投资增长约为6%，但房地产投资总体会出现放缓趋势，明年增长只有7%左右，而社会消费品零售总额增长约7.5%。

货币政策方面，祝宝良建议，明年既要实施稳健货币政策，那货币政策便须与9%左右的名义经济增速匹配，并通过降准、降息，保持流动性合理充裕，亦要降低社会融资成本，缓解民营企业和小微企业融资难问题。

但他同时指出，为施积极的财政政策，中央财政赤字可提升至3%，中央可继续减税降费，并由中央政府直接投资高铁、水利、电信基础设施等基础设施项目。

为2020年经济工作作出部署的中共中央经济工作会议日前闭幕，会议公报未有透露各项经济指标，只是指出，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，但国内经济下行压力加大，要实现明年预期目标，要坚持「稳字当头」，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。