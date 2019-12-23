中国否认上海一监狱存在外籍囚犯强迫劳动

中国外交部发言人耿爽在周一的例行记者会上，否认上海青浦监狱中存在强制外籍犯人劳动的现象，并称这是一出“闹剧”。此前，被指曾在该监狱服刑的英国记者韩飞龙（Peter Humphrey）在上周日于《星期日泰晤士报》拟文称，一名英国小女孩近日在从特易购（Tesco）购买的圣诞卡中发现，有人在卡上写道他们是在这所监狱被迫强制劳动的外籍犯人。

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韩飞龙的报道介绍称，家住伦敦南部的6岁女孩弗洛伦斯·维迪科姆（Florence Widdicombe）近日打开了一盒1.50英镑的特易购圣诞卡，图案是一只戴着圣诞老人帽子的小猫。但她在打开圣诞卡后发现上面已经用英文写有如下文字，“我们是中国上海青浦监狱的外国犯人，被迫劳役。请帮助我们，并通知人权组织。”纸上还附加有督促收卡人与韩飞龙联系及英国《金融时报》的网址。报道称，经发现求助信息的维迪科姆父亲通过网络查询发现，信中提及的韩飞龙曾经担任记者，在青埔监狱被关了九个月，已在2015年获释。两人透过社群网站取得联系，韩飞龙说，他联络过去的狱友，许多人都证实曾被强迫进行制作和包装工作。

韩飞龙介绍称，他和美籍华裔妻子虞英当年曾受雇于葛兰素史克药厂，在中国担任调查人员，后来被控非法调查个人资料，2013年被捕，被迫在中国官方电视上公开认罪。他和妻子2014年8月被定罪，隔年6月获释并被驱逐出境。这一报道引发英国媒体的广泛关注，涉事英方企业，特易购的一名女发言人稍后回应称，对这则新闻报道中的指控感到“震惊”，并补充强调，该公司绝不允许在供应链中出现有监狱犯人参加的劳动产物。特易购称 ，已经立即暂停在这家中国工厂进行的生产工作，并展开调查。该公司还表示，一旦发现其曾使用过监狱劳工，特易购将会把这一工厂从供应商名单上除名。

对此，耿爽就相关报道内容回应称，“这是韩飞龙先生自己编造出来的一出闹剧。”他说，“韩飞龙先生总是耐不住寂寞，时不时地要跳出来自我炒作一番，生怕人们把他遗忘了。但是他这次编造出来的闹剧实在是有些老掉牙了。我奉劝他，如果希望博眼球，至少搞出一些新花样。”耿爽说，“我可以负责任地告诉你，经向有关部门了解，上海青浦监狱根本不存在外籍罪犯强制劳动的情况。”另有报道显示，据上海监狱管理局官方网页的描述，青浦监狱占地面积约300亩，民警500余人，是一所以原判7年以上有期徒刑罪犯为主要关押对象的高度戒备等级监狱。这所监狱包括后勤监区、外国籍罪犯监区、高度戒备监区三个功能性监区。

该网站介绍称，这所监狱配有心理咨询师51人，并且引入以海派玉雕、松江顾绣、嘉定竹刻等一批非物质文化遗产项目，目的是"陶冶罪犯情操、矫治罪犯行为，在此基础上开展了项目化矫治研究"。上海监狱管理局的网页上写道："从参与玉雕项目的刑释人员中，还产生了多名国家级、上海市级工艺大师。"此外，上海政府法制信息网另在2018年10月刊登的一份文章中介绍指，超过40个国家大约170名外籍囚犯关押在青浦监狱。而针对中方的这一表态，据法新社报道称，韩飞龙向查询置评的记者回应称，“他们对所有外界提出的侵犯人权指控，都以这种方式回应。”他说，“这确实完全是在预料之中，因为任何这类问题浮现时，他们对世界都是以谎言回应。”