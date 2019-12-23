中国宣布明年元旦起降猪肉等859种商品关税

中国政府12月23日宣布从明年元旦开始，调降猪肉等859种商品进口关税。这一降税声明没有明确提到美国，但被外界猜测可能是北京送给特朗普的一份圣诞礼物。

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中国财政部发布国务院关税税则委员会办公室的声明，从明年1月1日开始调降冷冻猪肉、坚果，鱼类，化学产品，医药，木头，半导体等859项进口商品关税。其中猪肉进口关税从12%降到8%。奶酪类进口税率从15%降到12%-8%。糖尿病和哮喘等类药品关税降为零。

北京今天还宣布，明年7月1日起，将对第二批包括技术设备在内的484种进口商品降低关税。降税清单包括复印机，心脏起搏器，卫星天线等。其中卫星天线关税将从10%降到5%。

法新社说，北京这个降税清单涉及所有中国的贸易伙伴，似乎并不直接与目前中美贸易分歧相连，尽管山姆大叔可能对其中的橙汁和鳄梨（牛油果）特别有兴趣。

中美贸易谈判12月13日达成第一阶段共识，但双方并未正式签署协议。根据第一阶段共识，中国答应进口数百亿美元的美国农产品；特朗普则冻结原定12月15日开始对1600亿美元中国输美商品加征15%关税的计划。他并将1200亿美元的其他中国商品的关税从15%降至7.5%。当然特朗普仍保留对2500亿美元中国商品征收25%的关税。

此外，北京12月19日公布了豁免美国化学产品惩罚性关税清单，包括白油、高密度聚乙烯、线性低密度乙烯、聚丙烯、食品级微晶石蜡和黏指剂。豁免期一年，自2019年12月26日起至2020年12月25日止。

据北京周一的声明，从2020年开始，一些与中国有双边贸易协定的国家的进口商品关税将进一步降低。这些国家包括：新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、新加坡、澳大利亚、韩国、智利、格鲁吉亚、巴基斯坦。