拉夫罗夫：俄罗斯不会为取悦美国而恶化与中国关系

俄罗斯外长拉夫罗夫近日在接受俄国第一频道节目采访时表示，注意到美国有意拉拢俄方远离中国的建议，他称俄罗斯不会为取悦美国而恶化与中国的关系。

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拉夫罗夫在接受俄第一频道“大博弈”节目采访时说，他本月早些时候在华盛顿与美国总统特朗普的会谈时，曾谈及俄中关系问题。他并强调称，各国应通过发展合作等积极手段，而不是制裁或采用最后通牒等方式来达到自身目的。俄罗斯卫星通讯社的报道称，自冷战结束后，包括美国前国务卿基辛格、卡特政府时期担任美国总统国家安全顾问的兹比格涅夫·布热津斯基等战略分析人士都曾提出，美方应与俄罗斯结为同盟以应对中国的崛起。对此，拉夫罗夫在采访中说，“我们不会为取悦美国而恶化与中国的关系”。

拉夫罗夫透露称，他在10月份访问美国期间曾与基辛格会面，后者告诉他其新作表达出美国希望与俄罗斯和中国改善关系，加强往来的意愿。拉夫罗夫并对中国在全球化中所采取的行为和扮演的角色加以赞赏。他称，尽管中国经济的发展接近美国，但中国却在布雷顿森林货币体系基础上行使其经济力量。拉夫罗夫说，“正如普京总统曾多次提到的那样，俄中两国没有共同创建军事同盟的意愿，但在政治方面，特别是针对维护国际法、国际关系的多中心体制，我们当然是盟友。”

拉夫罗夫另在上周与中国外长王毅通话时指出，俄方高度评价俄中关系今年取得的重要进展，愿同中方继续密切高层交往，深化在联合国等多边框架下的战略协作。他称，任何人、任何势力都无法挑拨俄中之间的战略互信。王毅亦表示，双方互信日益牢不可破，两国关系更加坚如磐石。明年双边关系大事很多，两国外交部要精诚协作，设计筹备好两国元首交往等重大活动，为百年变局的世界增添更多稳定性和正能量。