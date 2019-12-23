文在寅向习近平表示:美朝中断对话对中韩朝都不利

韩国总统文在寅在美朝关系紧张之际到访中国。他12月23日在北京人大会堂与中国国家主席习近平举行会谈。文在寅表示，美朝对话的中断，对韩中和朝鲜都不利。他还申明香港和新疆都是中国的内政。

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文在寅和日本首相安倍晋三今天都到北京与习近平见面。然后他们将去成都与中国总理李克强举行中日韩第八次首脑会议。

据韩联社报道，文在寅今天在北京向习近平表示，朝美对话中断、韩半岛紧张局势升级等情况，对韩中两国及朝鲜都不利。他说，韩方高度赞赏中方为推进韩半岛无核化与和平进程发挥重要作用。希望韩中两国进一步加强合作，把握难得的机会取得积极成果。文在寅邀请习近平访韩国。他说，希望明年早日在首尔和习主席重逢。

文在寅还表示，他和习近平商定中国一带一路构想与韩国新南方、新北方政策对接，两国发表具体合作方案联合报告。期待两国在此基础上早日共同开拓第三国市场，开展合作项目。

习近平表示，中韩两国共促地区和平稳定与繁荣，维护多边主义和自由贸易体系，在多方面有着广泛共识。习近平说，中韩两国向来是紧密合作的好朋友和好伙伴。当今世界正面临百年不遇之大变局，中韩两国应该深化和发展战略合作伙伴关系，不断维护和扩大两国共同利益。习近平称，中韩两国都是对亚洲乃至世界具有影响力的国家，两国对推动双边关系更好发展，形成共识。

另据北京海外多维网报道，文在寅今天向习近平表示，韩方认为，无论香港事务还是涉及新疆的问题，都是中国的内政。