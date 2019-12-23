新疆强力维稳 经济衰退及生活管制下汉人怎么办

中国政府在新疆大力施行维稳政策，造成的经济和社会困扰也对当地汉人生活产生负面影响，出现汉人出走潮。

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中国政府在新疆维吾尔自治区实施全面维稳政策，据信已将超过百万少数民族关进“再教育营”的消息让全球高度关注该地区人权状况。在此背景下，当地的汉人虽然没有受到类似的境遇，但他们的生活似乎也已受到不小的影响。

据英国《金融时报》报道以新疆聚集地库尔勒市为例报道称，汉人在新疆的大本营－库尔勒市的经济和社会产生负面影响，许多居住在当地的汉人不堪经济衰退、生活管制多等压力，纷纷搬离。

《金融时报》访问库尔勒市多名商人后指，原本有约50万人居住的库尔勒市，在过去数年内人口已急剧减半，当中最有能力自愿离开的主要是汉族商人。其中一名农产品市场店主形容，目前当地已难以找到工人，亦无钱可赚。也有小企业的老板称，当局严密的保安措施令人生活不便，导致不少人决定离开：这些日常生活上的压力包括，当进入购物中心时，要被扫描面部、扫描身份证、检查行李、将行李存放在储物柜内，只是去买个东西就要交出身份证等等。报道指在库尔勒市中心，大量商店都已关闭，不少移工居住的楼房已被拆除。

库尔勒市政府的官方网站数据称，该市在2018年的户籍人口为472,600人，仅比2016年下降5%。不过当地人认为库尔勒实质的人口下降幅度远超官方数字。报道引述从事房地产、农业、服务和零售业等六位当地汉族商人估计，过去两年该市人口从50至60万人，减少至20至30万人。

报道称，库尔勒市汉人大多是随中国石油天然气集团移居到该地。但随着中国政府2016年开始严密治理新疆，库尔勒市的人口逐渐减少，经济趋向仰赖中央政府的资助。

该报道还引述德国研究少数民族政策的学者曾德恩（Adrian Zenz）指出，“经济成长是中国政府新疆政策中非常重要的一环，但官方数字未如实呈现新疆经济的不断衰退，而该地区也出现了严重人口外移的现象。”

新疆近年设立“再教育营”关押上百万维吾尔族穆斯林，并大规模监控民众，引起了国际社会关注和反弹，尤其是美国国会众议院在12 月3 日通过了《维吾尔人权政策法案》，将要求美国国务院每年汇报中国镇压新疆维吾尔族人权的情况，并要制裁负有责任的中国官员。在欧洲，欧洲议会刚刚将欧盟最重要人权奖沙卡洛夫奖颁发给深陷囹圄的维吾尔学者伊力哈木‧土赫提，同时也要求欧盟对迫害维族人的中国官员进行制裁和冻结财产。