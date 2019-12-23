新西兰橄榄球星威廉斯挺厄齐尔批中国维吾尔人政策

新西兰橄榄球超级球星比尔-威廉斯（Sonny Bill Williams）12月23日发推特支持英超球星厄齐尔（Mesut Ozil）批中国镇压维吾尔人政策，同时对某些人在“金钱”与“人性”之间选择金钱,表示遗憾。

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比尔-威廉斯已皈依伊斯兰教。他曾代表新西兰国家橄榄球全黑队（All Blacks）两次赢得世界杯橄榄球赛冠军。他今天在推特发文力挺英超阿森纳俱乐部球星厄齐尔批评中国当局对维吾尔穆斯林的压制政策。

威廉斯今天在推特写道：当我们选择经济利益而非人性时，这是可悲的时刻。他在这句话的下面贴出一张图：一只画着中国国旗的手，抓着一只画着东土耳其斯坦（East Turkestan）分离主义团体蓝旗的手，往下淌着血。（许多维吾尔分离主义人士以东突称呼新疆。）

之前，土耳其裔德国人厄齐尔12月13日在推特和Instagram社交平台用土耳其文痛批伊斯兰国家对中国政府迫害穆斯林少数族群保持沉默。法新社说，北京被怀疑在中国西北的新疆地区关押超过100万维吾尔人。

厄齐尔愤怒写道：“古兰经被焚，清真寺被毁，宗教学校被禁，宗教知识分子一个接一个被杀害，我们的兄弟们被强制送到集中营…。厄齐尔之前还说，有维吾尔女性被强迫嫁给汉人。

厄齐尔有关新疆的谴责引发争议。中国外交部发言人批评厄齐尔受假新闻欺骗。表示欢迎厄齐尔到新疆去看看。作为报复措施，北京当局在受欢迎的网络游戏《实况足球》（Pro Evolution Soccer，PES）的中文版删除了厄齐尔的角色。