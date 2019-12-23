日韩首脑与习近平会面均谈及香港问题 态度不一

为了参加将于本周三在四川成都召开的第八届中日韩领导人会议，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周二抵达北京，并与中国国家主席习近平纷纷举行会谈。在日中首脑会议中，安倍晋三再次提及日方对香港局势的忧虑。中方媒体另报道称，文在寅则表示，“韩方认为，无论香港事务还是涉及新疆的问题，都是中国的内政。”

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据日本放送协会（NHK）报道显示，安倍于当晚6时许与习近平在北京举行了约45分钟的高峰会谈，而针对“反送中”运动持续进行的香港局势，安倍向习近平表达担忧。安倍晋三指出，香港在“一国两制”之下保持自由且开放的繁荣是很重要的。他并督促中国在处理香港问题时应自我节制，保持香港的自由与开放。日本外务省发言人大鹰正人（Otaka Masato）透露称，安倍在会议上还向中方领导人提及希望香港局势能早日得到解决。此外，另就包含新疆维吾尔自治区在内的中国国内人权状况，安倍也希望中国政府能作出具有透明性地说明。对此，日本外务省的消息指出，习近平在会上重申，香港事务属于中国内政。

同样在这场中日首脑会议中，针对明年春天习近平到日本进行国事访问一事，他们二人都同意将努力让这场访问顺利进行且具有意义。安倍提出，日中两国对于地区和世界的和平、安定皆负有很大的责任，应该一起对海内外明确表态要负起责任。他希望中日关系改善不是一时的，而是应该持续不断交流。此外，安倍与习近平还就朝鲜半岛局势交换意见，一致同意要携手合作促使朝鲜半岛完全无核化，两人认为这是中日两国共同目标，两人也都同意朝鲜完全履行联合国安理会决议很重要。此外，针对日本人被朝鲜绑架的问题，安倍寻求中国支持，盼能让问题尽早解决。他在会上还谈及希望中国政府处理在华遭拘留的日本公民问题，让这些日本人早日返国。

会谈中，双方还就中国对日本货品进口禁令的问题加以讨论。NHK的报道中还提到，有关涵盖钓鱼台列屿周边海域的东海问题，安倍说，“东海若不安定，中日关系就无法真正改善”，他要求中国方面能加强因应这个问题。为了让东海变成“和平、合作、友好之海”，安倍与习近平都同意要处理中日国防部门之间的海空联络机制等海洋安全保障领域事务。习近平强调，双方应该践行中日“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识，本着“化竞争为协调”的精神，推动两国关系始终沿着正确轨道持续向前发展。

值得一提的是，文在寅在与习近平的会面中，除提及中韩合作和朝鲜问题外，同样提到了香港和新疆问题。他并指出，“韩方认为，无论香港事务还是涉及新疆的问题，都是中国的内政。”报道称，两国元首还就朝鲜半岛形势交换了看法。习近平称，中韩在朝鲜半岛问题上的立场和利益契合，都坚持维护半岛和平稳定，主张通过对话协商解决问题，是维稳促谈的坚定力量。中方支持韩方继续同朝方改善关系，为推动半岛和谈进程注入动力。文在寅表示，韩方赞赏中方为解决朝鲜半岛问题发挥的重要作用，半岛问题出现的和平解决机遇来之不易，韩方愿同中方一道为推进半岛和平进程作出共同努力。与此同时，有关文在寅在与中方领导人会面中，就韩国对新疆和香港问题发表的看法，则并未在韩联社的相关报道中出现。