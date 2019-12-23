王毅：敦促美国回归理性务实对华关系 中俄关系只有更好

中国国务委员兼外交部长王毅接受中国官媒《人民日报》、中央广播电视总台年终专访在周一得到公布。在专访中，王毅谈到了中国与美国、俄罗斯等世界大国关系，并同样提及了朝鲜局势等热点问题。就中美关系，王毅提出，敦促美方回归理性务实的对华政策。

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经过了18个月的贸易互制和谈判，美中两国在近日宣布已达成备受期待的第一阶段贸易协议，并计划于明年1月签署该协议，宣告两国在解决经贸分歧问题上取得“历史性”进展。但在过去一段时间以来，美国国内对中国的战略态度和政策意见却出现大转变，从特朗普总统刚刚签署的《2020财年国防授权法》中涉及的美台合作、支持香港示威者，并要求美国政府就打压新疆穆斯林少数民族问题提交报告等内容，则突显出两国政界在除经贸领域外，就人权问题和两岸问题等敏感议题的差异。中国被指在这份法律文本中被提及142次。此外，美国国防部长埃斯珀还在同一时间表示，美军在中东等地区的反恐行动不会影响对印太地区的聚焦。他说，“我们有一项国家国防战略，阐明我们正处在一个大国竞争的时代，我们的主要挑战是中国和俄罗斯。”

北京方面，王毅在此次采访中提出，今年正值中美建交40周年，本来是一个值得双方共同纪念、携手开创未来的重要年份。但遗憾的是，美方在经贸、科技等诸多领域接连对中国设限打压，在涉及中国领土主权的一系列问题上干涉抹黑。美方的所作所为，损害了40年积累起来的中美互信，也冲击了整个世界的稳定和发展。他称，中方将坚定维护自身的核心利益和正当发展权利，任何人、任何势力都阻挡不了14亿中国人民阔步奔向现代化的历史洪流。当然，对于双方交往中出现的矛盾和分歧，我们始终愿意本着相互尊重的态度同美方沟通协商，通过平等对话，找到解决办法。

王毅谈到，过去40年来，中美关系历经风雨，曲折前行，最重要的启示就是“合则两利，斗则俱伤”。他说，习近平主席多次强调，合作是中美两国唯一正确的选择。我们希望美方重建客观正确的对华认知，敦促美方回归理性务实的对华政策，与中方一道，把中美关系扳回健康发展的轨道，实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢。王毅称，无论从中美两国人民的长远利益出发，还是考虑我们两个大国承担的国际责任，我们都应该、也必须共同找到最大发展中国家和最大发达国家的和平相处之道，共同开辟造福两国、惠及世界的互利共赢之道。

同样在当天公布的采访内容中，就俄中关系问题，王毅指出，今年是中俄建交70周年。中俄关系又创造了一系列新的历史。两国关系有了新定位，务实合作实现新突破，友好交流取得新进展，战略合作迈上新台阶。环顾当今世界，中俄组合堪称最紧密、最牢固、最成熟、最稳定的一组大国关系，为国与国之间和睦相处、合作共赢树立起标杆和典范。他说，对中俄关系来说，没有最好，只有更好。对中俄合作而言，没有休止符，只有进行曲。

王毅称，相信在两国元首共同引领下，中俄关系一定会续写新的历史，攀上新的高峰，不仅为两国和两国人民带来更多福祉，也为维护世界和平与稳定发挥关键性作用。值得一提的是，俄罗斯外长拉夫罗夫近日在接受俄国媒体采访时强调，注意到美国有意拉拢俄方远离中国的建议，他称，俄罗斯不会为取悦美国而恶化与中国的关系。拉夫罗夫说，“正如普京总统曾多次提到的那样，俄中两国没有共同创建军事同盟的意愿，但在政治方面，特别是针对维护国际法、国际关系的多中心体制，我们当然是盟友。”