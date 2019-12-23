中国明年起将对850多项进口商品调低关税 含冷冻猪肉

中国财政部周一宣布，明年1月1日起调降超过850项商品的进口关税，包含冷冻猪肉。根据中国国务院关税税则委员会印发通知显示，此举是希望积极扩大进口，激发潜力，优化进口结构。

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通知指出，中国政府届时将对850多项商品，实施低于最惠国税率的进口暂定税率，其中为更好满足人民生活需要，适度增加国内相对紧缺或具有国外特色的日用消费品进口，新增或降低冻猪肉、非冷冻橙汁等商品进口暂定税率；对用于治疗哮喘及生产新型糖尿病治疗药品的原料实施零关税；支持高新技术产业发展，新增或降低半导体等商品进口暂定税率；新增或降低部分木材和纸制品进口暂定税率。此外，至明年7月1日起，中国将对176项信息技术产品的最惠国税率实施第五步降税，同时与此相衔接，相应调整其中部分信息技术产品的进口暂定税率。

据了解，中国这波关税调降涵盖的品项许多购自美国，例如猪肉和科技产品。分析人士认为，这项行动显示，北京方面在本月和美国达成第一阶段贸易协议后，有意展现中方贸易政策的开放性。对此，法国外贸银行（Natixis）经济学家吴卓殷（Gary Ng）认为，“中国政府调降进口关税，反映他们有意对全球重申，在贸易战之际，仍支持扩大贸易自由的立场。对内而言，降低关税也有助中国企业和消费者减少成本。”依照国务院关税税则委员会在财政部官方网站发布的声明，这波调降关税清单还包含鱼、乳酪、坚果等食品，以及药品、智慧手机零件和一系列化学产品。声明介绍称，这些措施将帮助中国“优化进口结构”，并“推进贸易高质量发展”。