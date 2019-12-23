中国男子闯靖国神社泼墨案：被判入狱14个月缓期执行

今年8月份，一名自称作家的中国籍男子胡大平在日本靖国神社内泼墨，涉嫌器物损坏和入侵建筑物而被捕。尽管胡本人在庭审过程中坚持其无罪，但日本东京地方法院在周一判处他入狱14个月、缓期3年执行。

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据共同社报道显示，东京地方法院12月23日宣布，因在靖国神社内被称作“御纹章付白幕”的帷幕上泼墨汁，中国籍作家胡大平被判处有期徒刑1年2个月、缓刑3年。对于上述指控，辩护方强调，胡大平是“以抗议靖国神社为目的，是(日本)宪法保障的行为”，故主张其无罪。判决书写道，被告于8月19日下午持装有墨汁的塑料瓶进入靖国神社，并在拜殿内将其泼洒，部分墨汁被泼洒到神社内被称作“御纹章付白幕”的帷幕上。

负责审理这一案件的审判长石田寿一在判决理由中指出，被告行为令作为神社重要物品的幕布相当范围受到污损，严重侵害了财产权，即使出于表达自由也是不被允许的。辩方听取判决后随即提出上诉。另据日本最高法院网站介绍，根据日本法律，通常将不予缓期执行的刑罚称为“实刑”，比如，在审判中判处1年徒刑，一旦确定，将立即执行1年徒刑，被告人必须在监狱服刑。但是，在刑期有缓期执行的情况下，即使判决确定，被告人也不会立即被送进监狱。

如果在判决宣告的缓期执行期间，被告人再次犯罪，将取消缓期执行，按规定执行。若缓期执行的人不再犯罪，并且在缓刑期间平安度过时，宣判的刑罚本身将失去效力，将来将不再执行该刑罚。此外，在缓期执行时，对于没有前科者，可在判决3年以下的徒刑、监禁或者50万日元以下的罚款时进行。缓期执行的同时，还将对其进行保护观察，在缓期期间，接受相应指导。外国籍人士还可以在取得一定手续后选择回国。这一案件的判决书并提到，被告胡大平闯入神社并进行泼墨的举动，为当地造成了约34万日元的损失。

靖国神社位于日本东京都千代田区，前身是东京招魂社，供奉着自明治维新时代以来为日本战死的军人及军属，其中包括大多数在日本侵华战争及太平洋战争中阵亡的日军官兵。据《中国青年报》此前报道，胡大平系中国作协会员、安徽省铜陵市枞阳籍作家。报道称，泼墨事件发生后，胡大平本人也曾在其博客《泼墨靖国神社作家胡大平从东京看守所发来的一封信(续)》中写道，他被捕后一直在受审，身心备受折磨，期间还受到过日本右翼的多次骚扰，并坚称自己无罪：“我现在比任何时候都想回国，我只身‘抗日’究竟做错了什么？！”