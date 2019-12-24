中国网商德国交税成6倍

据德国《明镜》周刊报道，中国网商支付给德国的营业税今年大大增长。主要原因是德国针对税务欺诈采取了更严格的规定。

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在向在德国经销的中国网商征税的战斗中，德国当局2019年取得了相当可观的成就。柏林市财政部长马蒂亚斯·科拉兹（Matthias Kollat​​z）向《经济周刊》表示，来自中国大陆以及香港，澳门和台湾的网商带来的营业税收入“从2017年的3400万欧元增加到今年的大约2亿欧元”，这几乎是2017年的六倍。

负责这一领域的全国税务局位于柏林市纽克伦区。过去，网上交易始终存在税务欺诈的问题，尤其是从中国出口过来的产品的税务。柯拉兹表示，“在争取更多税务诚实的艰难斗争中，我们取得了轰动性成果”。

自2019年以来，在互联网平台上出售商品的商人被要求提供一个税号。在柏林相关税务局注册的中国公司于是从约450家猛增到近29,000家。税务局每周收到大约300个税号申请。 税务局该部门员工从40名增加到114名。但科拉兹表示，“尽管成就很大，但仍然有很多网商在进行税务欺诈。”他没有透露税务局管辖其它国家网商的部门是否也获得了类似强劲的增长。