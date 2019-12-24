中日韩首脑会议成都召开 焦点是...朝鲜

中日韩第八届首脑会议12月24日在四川成都召开。中国总理李克强，日本首相安倍晋三，韩国总统文在寅共同出席。本次会议的焦点是不在现场的朝鲜。平壤最近不断发射一些物体，导致东京和首尔试图走出15个月来的紧张关系。

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据共同社报道，日中韩首脑确认就朝鲜无核化开展合作。安倍今天在联合记者会上强调“为实现朝鲜的完全无核化，推动美朝磋商十分重要”。

中国总理李克强今天在记者会上强调北京反对任何对平壤动武之意。他就朝鲜半岛问题表示，我们一致认为，通过对话和协商解决是唯一有效的方法。

韩联社报道，韩国总统文在寅24日在成都表示，韩中日一致认为，韩半岛的和平，符合三国共同利益，并就共同促进朝美早日重启对话，推进半岛无核化与和平进程取得实质性进展达成共识。

法新社报道，在朝鲜核武威胁前景不清晰的情况下，日韩两国首脑试图走出冰冷的紧张关系，在成都举行15个月来的首次会面。东京和首尔对朝鲜核武威胁的担忧可让这两国接近。平壤不顾联合国的多项决议，最近连续在西海火箭发射基地进行了一系列实验，发射了一些物体。

日本中国问题专家，大阪大学教授佐藤治子表示，中国作为地区大国，希望向世界展示自己的外交力量可让日韩领导人坐到同一张桌子周围。而且北京还可以通过此次峰会转移关注中国内部问题的视线，特别是6个月来香港民主派的不断抗争运动。

日本首相安倍晋三周一在北京与中国国家主席习近平会面时表示，中日两国对亚洲的和平稳定和繁荣都负有重大责任。