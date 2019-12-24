北大教授吁中共7常委带头申报财产:打铁还需自身硬

北京大学教授郑也夫12月22日在“纵览中国”网发文呼吁中共最高领导阶层的7名政治局常委，带头申报财产：“打铁还需自身硬”。他并指出，执政党自清门户的反腐做法，将败坏中国的司法系统。

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中央社报道：郑也夫敦促中共中央7常委申报财产的文章指出，当下中共的反腐与其说是为了提升执政效能，不如说是为了向社会证明自身清白，但却「遗憾无法实现」。

他直言，现行这种「执政党自清门户」的特异反腐路径不但成本高昂、缺乏公正性，而且负作用巨大，「根本完不成反腐，还将败坏中国的司法系统」。因此「是思考走上世界多国反腐大道的时候了」，也就是实施财产公示申报制度。

这篇文章表示，1988年，中国全国人大与政协「两会」就已经有关于公务员财产申报的立法动议，但是30多年来进展甚微。

郑也夫提出“社会与官僚系统的妥协方案”，一是科级以上官员在规定日期申报财产和受贿情况，此外是「请七常委带头公示财产」。他表示，打铁先要自身硬。带头公示财产，是自证清白和垂范官场的好方式」。

中共中央政治局常务委员会是中共最高权力领导层，也是中国政府最高决策机构。目前7名常委依序是中共总书记和国家主席习近平、国务院总理李克强、全国人大委员长栗战书、全国政协主席汪洋、中共中央书记处书记王沪宁、中纪委书记赵乐际，以及国务院副总理韩正。

郑也夫教授此文发表在普林斯顿大学中国学社创办的网刊「纵览中国」上，题为“财产公示，请自常委始”。文章开篇表示，腐败削弱政府效能，败坏其声誉，伤害其合法性。因而，世界上大多数政府都为腐败大伤脑筋。筛选的结果是，诞生于欧洲的公务员财产申报-公示制度广被四方。这制度公正，平和，低耗，无涉意识形态，非西方传统国家也纷纷采纳，遂传遍一个世界。遗憾的是，在治理腐败的道路选择上，今日中国仍外在于这个世界。

郑也夫去年因撰文促“中共体面淡出历史舞台”引起轰动。