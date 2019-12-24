台商就反渗透法立法反映强烈 郭台铭：若月底通过将赴立院抗议

台湾鸿海科技集团创办人郭台铭在周二表示，针对即将举行的台湾总统大选他是“袖手而不旁观，2024是旁观而不袖手”。他还不忘告诉媒体称，若民进党执意在月底通过反渗透法，他将带团到立法院集结，并说，“当初太阳花怎么反服贸，他们就怎么反对。”

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郭台铭在当晚出席民视台湾台《周玉蔻辣新闻节目》的专访中发表了上述观点。来自中央社的报道称，由于郭台铭日前刚坦言后悔在此次总统大选中选择退选，而对于2024是否会参选，台北市长柯文哲是否是他考虑因素的提问？郭台铭则回答称，“这次总统大选他是袖手而不旁观，2024是旁观而不袖手”。对于参选机率是否超过50%，郭台铭指出，“这很难讲，但超过99%也没有用，可能会因为哪个因素就又翻过来。”另就其未来是否会独自组党的提问，郭台铭指出，他过去不组党、现在不组党、未来也不会组党。至于是否会接收亲民党，他提出，言之过早。

此外，针对有消息指民进党党团拟在月底于台立法院通过“反渗透法”，郭台铭评价称，他这辈子没带过任何人到立法院抗议，并指如果民进党执意在月底通过“反渗透法”，他将带团到立法院集结。他还补充说，“当初太阳花学运怎么反对服贸，他们就怎么反对，他可能没有能力翻牆，就睡在那里”。郭台铭称，“反渗透法”比服贸严重10倍、20倍，没有经过沟通怎么可以通过。据悉，11月29日通过二读的“反渗透法”草案明定，任何人不得接受渗透来源指示、委托或资助，捐赠政治献金或影响选举罢免、公投行为，违反者可处5年以下有期徒刑或新台币500万元以下罚金等。

同样就这一争议议题，中国大陆台商组织、全国台企联会长李政宏周一批评“反渗透法”箝制言论自由，并呼吁台湾当局不要制订让台湾民主倒退30年的“恶法”。李政宏评价称，“反渗透法”是定义不清、自由裁量权过大的法律，“是民主重大的倒退”。他还指出，“反渗透法”草案将中国大陆所有的社团、国企都定义为所谓的“渗透来源”，而台商实际上与这些“渗透来源”有所接触并有千丝万缕的关系，是否因此就失去了回台发表言论的自由？李政宏认为“这是一个很严重的问题”，他并指因为包括两岸婚姻、两岸密切交流、在中国大陆的台生、台师以及台资企业与大陆国企越来越多合作等情况都将受到影响。