因球迷再嘘国歌 香港足总遭FIFA罚款超23万港币

国际足球联合会（FIFA）纪律委员会在周二宣布，由于香港球迷11月在2022年世界杯预选赛亚洲区40强赛上再嘘中国国歌，决定向香港足球总会罚款3万瑞士法郎（约23.8万港元）。

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11月14日和19日，香港男子足球代表队坐镇主场先后对阵巴林队和柬埔寨队，有主队球迷在播放国歌时发出嘘声。而这一事件在过去数月来屡屡发生，与香港自今年夏天爆发的反修例抗议存在紧密联系，部分同是球迷的示威者在参加观赛中以携带“反送中”标语，高呼口号，及演奏国歌时背对球场等方式抗议。不少激进分子还以树中指等不雅方式表达情绪。对此，国际足联纪律委员会以球迷违反比赛秩序及安全规则、在比赛活动期间传递不当讯息为由，向香港足总开出罚单。涉及罚款金额为3万瑞士法郎，约合23.8万港币。

对于再度被国际足协罚款，香港足总主席贝钧奇回应称，我们已不止一次为违规球迷“买单”了。香港足总董事陈志康亦提出，不反对球迷表达诉求，但希望爱护香港队的人要为自己的“爱队”考虑一下。他称，“由于不是初犯，未来如果再次被罚，罚款的金额将会不断提高，最严重的甚至会被罚闭门作赛；相信没人愿意见到这个情况，希望大家认认真真去思考一下。”据了解，今年9月10日，本届世预赛港足主场迎战伊朗队的比赛中，就有球迷嘘国歌。10月，FIFA向香港足总罚款1.5万瑞士法郎（约12万港元）。

此外，国际足联还最新向此前对香港球迷作出侮辱性手势的巴林球员赛义德·巴克尔罚款3万瑞士法郎。11月14日中国香港队主场迎战巴林队的比赛后，巴克尔因对香港球迷做出“眯眼睛”的手势而被裁定有种族歧视行为，他本人为此被禁赛10场，而3万瑞士法郎的罚单为追加罚款。