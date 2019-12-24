特易购中国供应商：强迫外籍囚犯参与制造纯属捏造

近日，有英国媒体报道，英国连锁超市巨头特易购（Tesco）委托中国一间印刷厂制作的圣诞卡，被发现内有声称是来自上海青浦监狱外籍囚犯的求救信息，表示自己被强迫劳动。对此，涉事的中国印刷厂回应称，有关指控并非事实，纯属捏造，并称该公司从未与青浦监狱建立任何业务关系。

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英国《星期日泰晤士报》的相关报道称，一名6岁的英国小女孩日前在从特易购一家商店购买的一盒圣诞卡中发现了一个来自中国的求助信息，一些自称正在上海青浦监狱服刑的人写道：“我们是上海青浦监狱的外国囚犯，被迫强制劳动。请帮助我们，通知人权组织并联系韩飞龙（Peter Humphrey）。”这一报道引起轩然大波，特易购随后回应，该卡片涉及的中国供应商是浙江云观印刷公司（音译，Zheijiang Yunguang Printing），已经立即暂停在这家工厂进行的生产工作，并展开调查。特易购称，一旦发现其曾使用过监狱劳工，特易购将会把它从供应商名单上除名。

同样就这一事件，中国外交部发言人耿爽在周一回答相关问题时谈到，这是该文作者、英国记者韩飞龙（Peter Humphrey）自己编造出来的一出闹剧。他说，“我可以负责任地告诉你，经向有关部门了解，上海青浦监狱根本不存在外籍罪犯强制劳动的情况。”此外，官媒央视在周二报道称，涉及该事件的特易购供应商 - 浙江云广印业有限公司同样否认相关内容，并指媒体的指控完全没有事实根据。该公司总经理陆云彪在央视的采访中指出，这完全是捏造和诽谤。他承认这批圣诞卡片全程由中国人生产，但是称：“我既没有青浦监狱的联系方式，也没有他们的地址。我们从未与青浦监狱建立任何业务关系。”

据了解，就这一事件，特易购的发言人胡珀（Dan Hooper）周二在回馈美国之音质询的电子邮件中说，他们对此表示震惊，并已就此展开调查。他说：“我们已经告诉了这家供应商有关决定，并将在本星期继续跟他们开会。在调查期间我们已经撤回了所有这些卡片。”与此同时，央视报导指，该公司在回应质询时则重申，其拥有非常完善的审核系统，并称上个月才完成对供应商的独立审核，无证据表明违反禁用监狱劳工的规定。法新社周一报道称，韩飞龙向查询置评的记者称，“中国政府对所有外界提出的侵犯人权指控，都以这种方式回应。”他说，“这确实完全是在预料之中，因为任何这类问题浮现时，他们对世界都是以谎言回应。”