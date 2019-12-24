特朗普：将举行仪式与习近平签署贸易协议

美国总统特朗普在周二表示, 他会与中国国家主席习近平, 共同签署美中两国本月宣布达成的第一阶段贸易协议，并将为此举行签署仪式。他说，美中第一阶段的协议“已经达成”了。

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特朗普当天在海湖庄园通过视频对话向美军官兵加以节日问候后，有记者问他是不是会与习近平举行仪式签署美中贸易协议，就这一问题，他回答称，“我们将举行一个签署仪式，是这样的”。特朗普说，“当我们（他与习近平）最终聚在一起时，将促使协议签署的更快，我们希望尽快将其付诸现实”。他还重申，美中两国日前宣布达成的第一阶段贸易协议已经完成，正在进行翻译工作。值得一提的是，此前依据包括美国贸易代表莱特希泽等美方官员透露的消息指，美中第一阶段贸易协议将由双方部长级官员签署，并非两国领导人出面直接参与。白宫首席经济顾问库德洛也曾指出，该协议将由主持谈判的美国贸易代表莱特希泽和中国副总理刘鹤签署。

事实上，特朗普近日已多次提出, 美国将会在很短期内, 与中国签署第一阶段贸易协议。他还曾于上周五, 与习近平进行通话，并谈及有关美中两国贸易协议的事宜。路透社报道指出，自双方宣布达成协议以来，美中各自就协议内容的公布程度和具体细节存在差异，美方有关协议内容的介绍多涉及具体数字，如中国承诺未来2年增购2000亿美元的美国商品和服务等，中方的介绍则更凸显协议所达成的诸如美方同意分阶段取消对中国货物额外加征的关税等趋势性内容。就这一问题，中国商务部发言人高峰曾于12月19日的记者会上指出，协议正式签署后，（具体协议）内容将对外公布。