纽时：为制衡中俄 美军全球再部署或从撤出西非开始

《纽约时报》在周二报道称，美国五角大厦正考虑减少派驻西非地区的部队。美国国防部甚至被指考虑从西非地区撤军，以作为美军全球重新部署的“第一步”。

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报道指出，美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）正在研究美军全球重新部署计划，强调降低对反恐行动的聚焦，而更加凸显制衡中国和俄罗斯的意愿。这一消息指出，但美国防部将不会在明年1月前就能作出相关决定。美国总统特朗普自参选起就一再承诺要停止，美方在中东“无穷无尽的战争”，他已下令大幅裁减派驻叙利亚的美军。有消息指，他同样计划大幅减少美国在阿富汗的驻军。据了解，自2001年阿富汗战争爆发以来，这场被称为美国史上“最长战争”的对抗仍在继续，尽管特朗普政府曾在今年几近促成与阿富汗反政府武装塔利班的谈判，但最终双方间就达成停火协议的沟通仍处停滞状态。目前，美国在阿富汗驻有约13000人的部队。

与此同时，美国派驻非洲的部队约在6000至7000人之间，主要驻守于西非地区，但也驻扎在东非索马里等国家。这些外派的美国士兵负责在当地参与反恐合作、培训政府武装及打击海盗等任务。该报道并介绍称，美国最近斥资1亿1000万美元在位于非洲中西部的尼日尔建造了一座无人机基地。分析人士指出，如若美军从西非撤离，也将结束美方对法国在马里、尼日尔和布吉纳法索等撒哈拉国家进行反恐行动的军事支援。而这则是作为其北约盟友的法国极为看重的外交和反恐政策之一。法国总统马克龙在近期曾多次呼吁，北约盟国更多参与在非洲萨赫勒地区的反恐行动。他并强调国际恐怖主义是北约面临的首要敌人，而非中俄。

此外，为了调解法军外派西非与当地民众的关系，马克龙还在12月20至22日展开了对尼日尔和科特迪瓦的访问。他在访问期间，高调宣布将改革西非法郎，并提出要加强法国在非洲的军事存在。马克龙此行意在重塑法国与西非国家的关系，改善法国在当地前“殖民主义者”的形象，并争取民众更多支持法军的反恐行动。分析认为，如若美国减少或从西非撤军，这将无疑增加对法国政府和军方的负担，也会对当地的反恐局势产生不可忽视的影响。事实上，就此次披露出美国国防部的这一战略调整，美国国防部长埃斯珀于近日表示，美军在中东等地区的反恐行动不会影响对印太地区的聚焦。他说，“我们有一项国家国防战略，阐明我们正处在一个大国竞争的时代，我们的主要挑战是中国和俄罗斯。”