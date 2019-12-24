美总统国安顾问再次要求英国不要采用华为5G设备

美国总统国家安全顾问罗伯特·奥布里安（Robert O’Brien）近日向英国发出警告，并指如若允许中国的华为公司参与英国的5G通讯网络建设，将会对英国的秘密情报机构构成威胁。

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奥布里安在周二接受英国《金融時報》采访时表示，华为将会盗取大量的（英方）国家机密，并指“ 他们将窃取所有国家机密，不管是英国的核机密还是来自军情六处或军情五处的机密，”他还说，“英国人把华为的问题看成某种商业决定，这让我们有点震惊。5G是一项关乎国家安全的决策。”美国政府在近期以来一直着力于劝说其欧洲盟友不要使用华为5G设备，并强调该公司的设备特别是在5G网络发展的参与可被中国政府用于刺探情报。尽管中国官方和华为自身曾多次对美方的这一指控加以否认，但美方官员还是不忘向多国警告，一旦采用华为5G设备将影响与美国作为盟国之间的情报合作。

奥布里安在采访中指出，欧洲、日本、新西兰和澳大利亚的人们都开始理解美国就华为问题提出的关切。美国总统特朗普在今年5月签署了一项紧急状态行政令，禁止美国企业使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。由他领导的美国政府还在当月把华为列入实施贸易限制的实体清单中，称这是出于国家安全考虑。值得一提的是，作为五眼联盟情报合作成员国的一员，与澳大利亚和新西兰相比，英国在是否采用华为5G设备的问题上态度则更为摇摆不定。同样在欧洲，法国政府表示不会刻意对一个电讯供应商加以限制，意大利议会国家安全委员会（Copasir）近日则向意政府建议，应排除华为与中兴设备，而是否使用华为5G设备也在德国政坛内加剧了执政联盟的分歧，至今仍未有定论出现。

同样就这一话题，美国白宫在周一发布的一份声明中宣布，特朗普任命罗伯特•布莱尔（Robert Blair）为负责国际电信政策的特别代表，在白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)领导下负责政府的5G事务。布莱尔是白宫幕僚长的高级顾问，他曾无视众议院发出的关于特朗普弹劾调查的传票。此外，另在特朗普最新签署的《2020财年国防授权法》中，该法律被指为美国商务部将华为从实体清单中移除制造了多个障碍。其还明确禁止美国防单位使用军费预算购买如华为公司的产品与服务，以确保美军的网络设施采购供应链的安全。

华为创始人任正非在近日接受采访时谈道，已经做好了美国永远不撤销实体清单的心理准备。但他再次强调，如果美国公司愿意卖给华为零部件，华为会尽量想办法在系统中使用。华为“不会狭隘地走自主创新、自力更生的道路，不会退缩到中国市场做一个‘门槛猴’。”而对于更长期的远景，任正非依然保持了一份忧虑。他说：“我不担心华为在美国打击下能否活下来，而是担心三、五年以后华为能不能持续领先。如果我们想继续领先，想想有多大困难，可能我们真正连喝咖啡的时间都没有了。”不过，他也不忘提出，“由于实体清单的制裁，激活了整个组织，员工增加了奋进的努力，他们知道不努力的结果就是死亡。”

相关报道指出，实体清单一事爆发后，华为借此时机，在研发体系裁减了48%的部门，关闭了46%不必要的研究，据称这是为了把那些节省下来的工程师们转移到主航道的产品领域去，提升了主航道产品的研发能力。任正非还介绍称，他预计，华为2020年会增长10%左右，也许还会好一些。他告诉《洛杉矶时报》的记者称，“我们对2020年没有太大担心，我们认为还会有一定规模的发展。”