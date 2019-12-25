中国禁庆圣诞 党员干部要带头 教徒更被要求坚持宗教中国化

中国加强禁止市民庆祝圣诞节，从过往的社交平台引导舆情不过「洋节」，到今年有不少地方政府发出禁令，包括严禁市民在平安夜和圣诞日「占道狂欢」、学生不许唱圣诗或到教堂扮演「小天使」；此外，天主教和基督教界更成了新的针对目标，宗教事务局向他们发出的圣诞贺信，只「希望」教徒继续紧密团结在以国家主席习近平为核心的中共中央周围，及继续坚持宗教中国化方向。

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宗教事务局昨(24日)天发出的圣诞贺信，通篇只有第一句提及圣诞节和最后一句的节日快乐外，通篇都是谈政治，指天主教和基督教在过去一年紧密团结在习近平的党中央周围，未来一年亦应继续，指2020年是中国全面建成小康社会和十三五规划的收官之年，希望天主教、基督教界的朋友们继续深入学习习近平思想、紧密团结在以习近平为核心的党中央周围、坚持宗教中国化方向，以及积极践行社会主义核心价值观，为实现中国梦贡献力量。

地方方面，打压圣诞节活动的通告在上星期已陆续发出。当中，湖南衡阳市政府上周三（18日）发出通告，严禁市民在平安夜、圣诞节期间「占道狂欢」，「对占道狂欢、阻碍行人车辆通行、妨碍社会管理秩序的人员，由公安机关、城管部门予以劝阻，不听劝阻执意占道的由公安机关依法予以强行带离」。中共的党员干部更应「带头」不过『洋节』。」

贵州毕节市黔西县教育科技局23日向学校发出通知，表示根据省市宗教局通知和县的会议精神，禁止学生贺圣诞，包括禁止学生到各间教堂扮演「小天使」和参加圣乐分享、唱赞美诗等宗教活动。通知更要求学生劝阻家长参与圣诞节和平安夜活动。有关通知还附有「学习材料」，把圣诞与八国联军的火烧圆明园事件相比，指24至26日是「西方人过的洋节，恰恰是中国人耻辱、失败的三天」，循此要求各级各类学校加强爱国主义教育，不能忘记这三天的「国耻」。

此外，云南、湖北、河北及广西等地亦有类似禁止举办贺圣诞活动的通知，例如河北廊坊日前发出禁令，禁止商贩使用圣诞装饰。另外，网上也有一分指是由河南安阳北关区委网信办于昨(24日)天发布的通知，要求各县市区所辖区域媒体，一律不得在微信新闻客户端、朋友圈微博、论坛等各媒介平台发布关于情人节、万圣节、圣诞节等西方节日的消息，禁止发布商家利用各媒体平台庆祝西方节日为由的活动。

不过，北京不少获官方认可的天主教及基督教会仍有举行圣诞崇拜活动。有家庭教会长老表示，未有听闻市内其他教会被禁止庆祝圣诞，相信要求禁止过圣诞节只是个别地方政府的决定。

习近平掌权后，圣诞节开始成为禁忌，在2017年，中国社交网站热议应否「拒絶」过圣诞节，部分小学更要求学生联署不过洋节；翌年，中国多地发布禁令，禁止商贩使用圣诞装饰，而不少学校亦禁止学生在社交媒体上讨论圣诞节。另有日本媒体引述外交人士披露，禁过圣诞节是中国强化「警惕外国文化渗透，提高自主文化传统」举措之一。