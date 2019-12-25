中美第一阶段经贸协议 中方称正展开后续工作

针对备受关注的中美第一阶段经贸协议签署问题，中国外交部发言人耿爽周三表示，目前双方经贸团队正在就协议签署具体安排等后续工作保持密切沟通。

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中美两国自月初达成第一阶段贸易协议后一直没有确定签署日期和地点。美国总统特朗普周二表示，他和中国国家主席习近平将举行仪式，共同签署本月宣布达成的中美第一阶段贸易协议。 特朗普并说双方期望尽快完成签署，协议目前只欠翻译部分。

中国外交部发言人耿爽周三就此表示，中美两国元首上星期通电话期间谈及首阶段贸易协议的问题，双方经贸团队正就协议签署具体安排等后续工作，保持密切沟通，但他没有透露详情。

另外，中国商务部称，会在正式签署后才公开协议内容。美国贸易代表莱特希泽日前预期，中美将会在下月第一个星期在华盛顿签署首阶段贸易协议文本。由两国部长级官员进行，两国元首不会参与。

中美两国达成首阶段贸易协议，中方向美方再进口大豆是其中一个关键。有报道引述数据显示，中国释出善意, 11月购买了256万吨美国大豆，数量达到20个月来最高水平，较10月增加超过一倍。对比去年同期，中国几乎没有进口美国大豆。

另据路透社消息，中国外交部网站刊登周三还刊出耿爽在例行记者会上的讲话新闻稿并称，目前中俄两国相关部门正密切沟通，加紧制定中俄科技创新年重点任务清单、实施方案等事宜。 2020-2021年将举办俄中科技创新年。耿爽称，俄罗斯在基础研究和原始创新方面独具优势，中国在信息通信、卫星导航、无人机、超级计算机等方面逐步走向世界前列。 “两国可以取长补短，彼此借力，共同提高技术能力和国际竞争力。”耿爽称，“近年来，中俄双方在示范快堆、远程宽体客机等高技术领域的合作取得丰硕成果，未来在信息通信技术、人工智能、物联网等领域的研发合作也潜力巨大。”