圣诞平安夜不平安：汽油弹催泪弹再现香港街头 警带走半百市民 2人逃避时堕楼

少年墮下前，警方用燈照射，但未見有人上樓救援，未幾，即見少年從紅圈處墮下

已平息约一个月的大型警民冲突，昨在平安夜重现并延续至圣诞日清晨。冲突中，警方冲入多个商场进行拘捕，并在尖沙咀旺区发放多枚催泪弹，又动用水炮车驱散人群；抗争者则以伞阵抵抗和还以汽油弹。冲突造成至少25人受伤，其中一人严重，当中包括两名逃避警方追捕而堕楼的青年。

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活动中，有五十多名因为铜锣湾的百货公司关门而改道往中环，他们沿途高叫「五大要求 缺一不可」等反修例口号，而警方则沿途观察。当黑衣人行至金钟前的警察总部附近时，防暴警察突然冲下警车截查，扰攘一轮后，把他们押往警总，部分人其后于早上被带往北角警署拘查。截至今(25日)天中午，有关人士仍未获释，未知有多少人被拘捕。

圣诞日早上的平静，可能在下午有所改变，因为网民在今、明两日发起「SUCK the Christmas」，目标由商场转到商店街，呼吁支持者今天到六条街道参与「圣诞变装游行」，包括港岛的中环兰桂坊、湾仔利东街及铜锣湾东角道；九龙区的尖沙咀广东道和旺角西洋菜街；以及新界的沙田担杆莆街。

昨(24日)晚7时起已开始有物穿黑衣、戴口罩的人士响应网上「塞爆商场」的呼吁，在港九五个大型商场游走，并高叫口号，便衣警员在场戒备。其间有商场店铺遭示威者破坏，防暴警员介入，商户随即关门停止营业。冲突期间，防暴警至少在两个商场使用胡椒喷雾，并举枪指向商场中的市民。

在尖沙咀海港城，有约百名黑衣人在商场示威，其后示威者发现怀疑便衣警员，冲突间被喷胡椒喷雾和伸缩警棍击打，防暴警察随即奉召到场，以武力驱散人群，其间一度举枪指向市民。而在旺角朗豪坊，有防暴警进入商场4楼中庭后，与示威者对峙，其间多次使用胡椒喷雾，有市民被搜身及制服在地。警方撤出中庭时，一度在室内向人群举起防暴枪。

在元朗「形.点」商场，有人破获食肆，警员上前截查两名男子时，其中一人突然逃跑，碰上另一批警员，警方表示，当警员尝试在二楼拦截该名19岁逃跑男子时，反被他推跌，并跨过商场玻璃围栏，一跃而下，倒卧一楼地面，须送院救治。网上片段所见，地上并无血迹。警方其后以涉嫌袭警拘捕送院青年。

街头再现激烈冲突少年在警方追截后堕楼

部分被赶离商场的示威者走上街头，在尖沙咀和旺角一带的弥敦道与警方对峙，示威者堵路、在地下铁路站出口燃烧物品以及向警车和警署投掷汽油弹，又破坏关闭冻结支持抗争人士的「星火同盟」账户的汇丰银行九龙总行；警方出动过百名防暴警，发射多轮催泪弹和橡胶子弹，又使用水炮车和装甲车驱赶人群，并在内街追逐和制服数人，其间，警方冲入一间有存放救援物资的餐厅时，一名逃避警方追截的青年堕楼受伤。

堕楼事件发生在今晨二时许，警方在追赶示威者时冲入旺角砵兰街与长沙街交界的一间餐厅，表示怀疑内里有疑犯躲藏，一名员工试图阻止警员进入时被粗暴地按在地下后被带走拘捕。搜查期间，一名少年从楼高三层的餐厅天台上堕下，目击者称，少年双手一度抓住大厦外墙，但不久便跌落下方的休憩公园，跌落公园花槽受伤，送院救治时，需要固定头部和戴上氧气罩。根据医院管理局公布的资料推断，伤者在伊利沙伯医院就医，情况一度严重，政府其后指他情况平稳。而这名16岁姓冼的少年在医院接受救治时，曾大叫不想「被消失」，他母亲在旁安慰。

警方表示，经初步调查，相信事件「无可疑」，案件列作有人从高处堕下处理。但有网民质疑警方说法，奇怪警方为何不把少年拉回天台；而网上亦有片段显示，当时有大量防暴警驻守长沙街，而涉事大厦天台外墙有怀疑照明灯的闪光，一个人形黑影抓着平台边缘，未几便堕下边上的花槽，但片段未能显示有没有警员在天台。一名义务急救员更指出，曾有急救员冲往现场救援，但被在场警员阻止进入，并遭喷射胡椒喷雾。

警方其后在餐厅搜走大批医疗用品、雨伞及防毒面具等物品。而获悉少年堕楼而不满的约百名市民，曾围在餐厅附近，其后亦在警方收队后，于清晨五时半左右散去。

事件中，至少有三名记者受伤，其中一人为《星岛日报》记者，他头部被胡椒球弹击中流血。