圣诞节港警民冲突 林郑月娥谴责暴徒扫游客兴

12月24日至25日，民主派运动人士和香港警方之间再爆发冲突，特首林郑月娥在25日对“自私的暴徒”进行谴责。

广告 继续浏览后续

林郑月娥12月25日在其脸书上发文道：“平安夜，人人都希望欢度佳节，可惜，暴徒又四出破坏，市民大感无奈，在港过节的游客更感扫兴。暴徒的恶行令今年的圣诞佳节未能普天同庆，也令本来稍微转好的市道蒙上阴影。自私的暴徒在节日期间漫无目的地进行破坏，完全罔顾其他人的权利和自由，特区政府必定全力遏止暴力，令所有违法的人面对应得的后果，务求回复社会秩序，让市民可以正常生活，游客亦继续可以来香港这个好客之都”。

法新社派驻香港记者25日表示，旺角一带本就在过去6个月成为警民冲突常见地带，这两天又出现在“人群把警察当作目标对象之后，警察还击以催泪弹驱散人群”的事件，法新社引述当地电视播出画面信息称“胡椒粉也在两个购物中心的冲突当中被当成冲突工具使用，一些年轻示威者被警察逮捕，部分警察身着便衣在人群中行动”。但无论如何，周三的冲突比前一日程度要轻。

目前已有活动人士提交申请在元旦当天再次进行和平大游行。一个月以来已经减轻的冲突在圣诞节和新年期间又因网络号召在大型购物商场所在地发动示威而再起，这个基督教徒众多的城市已因社会运动而感受到旅游，金融与经济的大震荡，加上中美贸易战，今年7-9月香港经济季度性缩水3.2%，GDP连续第二季收缩，已达衰落的技术性临界值。

