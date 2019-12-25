等待中美贸易协定巩固韩日 习近平明年访韩

和美国的贸易关系不确定仍存在，中国寻求与邻国发展更紧密关系。中日韩领导人会议框架之下韩国总统文在寅访华结束后，韩总统府表示“几乎可以肯定明年上半年习近平将访韩国”。

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中国总理李克强在12月24日与日本首相安倍晋三会面之际表示，北京有意愿强化与日本在第三国市场上的经济合作，愿意继续对日本开放服务业。韩联社报道称，在周一的另外一场会谈上，李克强对韩国总统文在寅表示，中国将致力于联通中，韩，欧洲的铁路交通。这些信号被认为是中美等待发布“第一阶段贸易协定”之际，中方寻求与邻国发展更紧密关系的新举措。在中日韩合作未来十年展望中，三国确认继续推进提升合作水平，维护持久和平安全，寻求开放共赢合作，推进科技与金融合作，促进物流互联基建合作，发展循环经济，发扬东亚文化，通过“中日韩+X”形式合作惠及别国。

上周五，美国总统特朗普表示“与习近平对解决贸易争端进行了非常好的对话”，据路透社12月24日报道，这一特朗普本周二宣布的“达成了，只是文字还没全部翻译完”，但“的确会在聚首之际举行签署仪式”的“第一阶段”协议的细节仍未出炉，中美双方对协商进展情况说法有差异，近期又有美国对香港民主运动的支持表述，以及谴责新疆穆斯林在教育营，中美关系并非平顺。

12月24日，李克强强调了面对不稳定不确定因素增多，保护主义单边主义蔓延之际，中国与日韩两国贸易纽带的重要性，表示中国与日韩之间的大量贸易往来得益于对地区稳定以及和平的联合保护，在本周二举行了起草准备多年的自贸协定FTA的相关会谈：三国之间贸易额在2018年超过7200亿美元，相互间投资额近120亿美元，三国领导人均表示，将加速协商，致力于打造无歧视，透明可预测的，稳定自由公正的投资环境。除中日韩三国自贸协定外，区域全面经济伙伴关系协定RCEP将力图明年达成，一旦达成，将涵盖世界GDP的30%，以及半数的全球人口。但印度已于11月宣布拒绝加入，本次中日韩联合声明也并未提及印度。日本外务省发言人大鹰正人周二表示，“能够完结区域全面经济伙伴关系协定之时，中日韩自贸协定的协商将会变得更加活跃”。

12月24日，韩联社报道称青瓦台一名代表人士透露“几乎可以肯定习近平将在明年上半年访韩...虽然几乎可以肯定，但像此类型的会面一定需要最终确认的”。如果成行，这将会是文在寅2017年任韩国总统以来首次迎接习近平，韩联社评价称，“可视为两国关系改善的一个象征”。自首尔决定部署萨德防御系统之后，双方关系曾经酸化。本次文在寅访华期间，习近平也呼吁其通过适当方式解决萨德问题。

