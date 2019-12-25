香港警方凌晨再次大规模截查

香港在圣诞节期间持续有“反送中”人士在各区商场和街道聚集示威。

香港在平安夜和周三的圣诞节期间，持续有“反送中”人士在各区商场和街道聚集示威，并与防暴警察爆发冲突。警方到凌晨再次在旺角进行大规模截查。香港特区行政长官林郑月娥在脸书贴文称，平安夜“暴徒”四出破坏，市民大感无奈，在港过节的游客更感扫兴。 另外，香港观察指控港警暴力升级，特区政府反驳“完全与事实不符”。

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据香港媒体报道，香港警方周四凌晨再次在旺角进行大规模截查，凌晨近1时，大批防暴警察在旺角中心对开的快富街，截查数十人市民，主要是年轻人，等候搜查要举起双手跪和蹲在地上贴近墙身，期间不准传媒走近，部分人被拘捕，他们反手被索带绑起双手。同一时间，一批防暴警察突然走上旺角道的行人天桥，并在天桥上向地下举起蓝旗警告，要求在街上聚集的几十人离开，又举起胡椒球枪，指向路面上的行人。

香港特区行政长官林郑月娥周三在脸书贴文，声称平安夜人人都希望欢度佳节，“可惜（反送中）暴徒又四出破坏，市民大感无奈，在港过节的游客更感扫兴”。

她表示，“暴徒的恶行使今年的圣诞佳节未能普天同庆，也使本来稍为转好的市道蒙上阴影”。林郑月娥说：“自私的暴徒在节日期间漫无目的地进行破坏，完全罔顾其他人的权利和自由，特区政府必定全力遏止暴力，令所有违法的人面对应得的后果，务求回复社会秩序，让市民可以正常生活，游客也继续可以来香港这个好客之都。”

另据报道，英国人权组织“香港观察”此前发表声明，对香港警察在圣诞前夕向“和平购物人士及示威者”使用粗暴武力，感到震惊，批评警方违反国际规则，对准人们的头部射橡胶子胶，并向大致和平的人群发射催泪弹及水炮。声明称这是香港人权危机升级的另一例子。对此，香港特区政府周三强烈反驳，指这说法是错误指控和捏造，完全与事实不符。

港府表示，警方一直采取严谨而克制的态度，只用了最低武力应对圣诞前夕暴力示威者公然的违法行为，包括纵火、肆意破坏店铺和滙丰银行旺角分行、堵塞道路、破坏旺角一带21组交通灯、兇残地攻击无辜市民、用汽油弹袭击警员、冲击警方防线和非法集会。发言人说，这些违法行为毫无疑问大大影响了公众和平与安全。