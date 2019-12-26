“山东舰”通过台海 美国防部表示“知悉”

对于中国首艘自制航空母舰“山东舰”通过台湾海峡，美国国防部周四对此行动表示“知悉”，而台湾国防部表示，运用监侦系统，全程掌握监控，确保国家安全。中国国防部发言人表示，中国发展和改进武器装备“不针对任何国家和特定目标，不对任何国家和地区构成威胁。

广告 继续浏览后续

《中央社》消息，美国国防部发言人伊斯特本（Dave Eastburn）在回覆中央社邮件时表示，知道中国军队航舰通过台湾海峡的行动。但对于美军掌握的细节、是否回应，他则不愿进一步说明。

台湾的国防部周四下午发布新闻稿表示，“山东舰”伴随护卫舰，周四由南向北航经台湾海峡北驶。台湾军方运用联合监侦系统，全程掌握监控与应处，确保国家安全与维护区域和平稳定。

据台湾国防部的公开讯息，自2017年1月以来，中国军队航空母舰共有6次穿越台湾海峡，其中山东舰于今年11月由北向南航经台湾海峡，期间美国、日本军舰在后尾随，周四再次由南向北航经台海。

中国国防部发言人吴谦周四针对首艘自制航空母舰山东舰正式服役说，未来山东舰将按计划继续开展试验工作和编队训练，形成“编队体系作战能力”，并依形势需要综合考虑如何部署。

中国国防部周四下午举行例行记者会，17日正式服役的山东舰成为现场提问焦点。吴谦表示，山东舰目前运行状况“一切顺利”，未来将按计划继续开展试验工作和编队训练，透过训练形成“编队体系作战能力”，将根据形势任务需要，综合考虑山东舰的部署和使用。

他并表示，中国发展和改进武器装备“不针对任何国家和特定目标，不对任何国家和地区构成威胁，完全是为了维护国家主权、安全、发展利益，维护世界和平稳定与繁荣”。