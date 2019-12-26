中日韩领袖车队惊传遭遇摩托车直闯

中国总理李克强，日本首相安倍晋三，韩国总统文在寅24日在成都参访杜甫草堂。

港台媒体报道，中日韩三国峰会12月24日成都登场之际，一辆高速行驶的摩托车突然冲着领袖车队疾驶而来，差点酿成大祸。中国的保安能力也由此引起外间质疑。

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综合香港01，苹果日报等媒体，周二，载有三国领导人的一辆辆车在成都街头行驶时，一辆摩托车疾驶而来，穿越车队，差点与车队内的车辆相撞。

周三在中国网络广泛流传的一段视频显示，载有三国领导人的黑头车队逐一穿越十字路口时，一辆摩托车高速穿过十字路口并未停留，街头两边虽部署大量警察，也未能拦住这辆高速穿越的摩托车，更未能抓到肇事者。

载有中国总理李克强、韩国总统文在寅，以及日本首相安倍晋三的车队，当时正驶向杜甫草堂参访。

据报道，事后经过排查，传摩托车手为西南财经大学的摩洛哥留学生，周三已被警方带走。

报道称，这一险些酿成重大事故的事件令当局震动。

三国领袖当日参访了杜甫草堂，成都是三国时代蜀国所在，安倍晋三在参访时特别表示，日中韩三国并非魏蜀吴，不是相争关系，他说，“希望三国可以与国际社会一同合作发展”。

安倍虽然希望建立“新三国时代”，但亦提醒中方，东海局势不稳定，日中双边关系难有真正改善。