台选举在即 航母山东舰再驶入海峡

台湾12月26日消息称山东号航空母舰在护卫舰伴随下，当天由南向北航行，经台湾海峡北驶。中央社引述台国防部消息，山东舰今年两次入台湾海峡，北京方面2017年以来总共派航母6次通过台湾海峡。

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距离台湾大选冲刺还有16天（2020年1月11日投票），台湾政府表示运用联合情报检测侦察系统，全程掌握监控与处理，让台湾人放心。法新社引述台总统府消息称，中国对跨海峡及地区稳定与福祉有国际义务。

山东舰是中国第一艘自制国产航母，12月17日正式服役。另一个“中国第一艘”则是从乌克兰购入的苏联时期瓦良格号基础上建造的辽宁号。辽宁号近年曾多次驶入台湾海峡，最近一次是今年6月。美国海军船舰的“航行自由任务”定期在台湾海峡展开，加拿大与法国船舰今年也进入过该区域。虽然美国等其他国家将此视为国际区域，但北京方面将任何驶入的船只都视为对其领土完整的挑战。

11月，北京确认遣送新舰跨越海峡进行常规训练，引发了美国关注。台湾外交部长吴钊燮当时指责北京方面干预台湾大选，称投票者不接受恐吓；26日台外交部发推特声明，“类似的军事威胁只会强化台湾捍卫自身的决心，坚定台湾维护地区和平稳定的意志”。

26日，中国国防部发言人吴谦透露山东舰今后将朝着编队体系作战能力迈进，“根据形势任务需要，考虑山东舰部署与使用”，其他航母的扩充可能性则“要根据国家安全需要和装备技术发展”进行综合考虑。