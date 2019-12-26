机构预警世界经济增长正缓慢熄火

经合组织预期世界经济增速明年降至11年以来新低点，中美贸易战停战也无法挽救世界经济“窒息大趋势”。

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12月26日经济合作与发展组织首席经济学家洛朗斯-布恩发出预警，2020年世界经济增速最多将以2.9%封顶，这将是2009年世界经济衰退之后的最低值，“全球进入了令人焦虑的时代”。国际货币基金组织则预计，明年将有小幅上升空间，可达到3.4%，但其首席经济学家基塔-哥皮娜特认为，可能性“非常渺小”。

明年世界经济增速节奏如何，主要影响因素逃不过中美之间的贸易战走向。12月，两国确定从一波接一波的关税加征大战当中脱手，等待第一阶段协议的发布。这将在短期内无法帮助特朗普摆脱其对中国经济的怨愤：中国技术能力继续上扬。不仅对中国，特朗普以“保卫美国经济健康”为由，也对欧洲等美国的传统盟友“开战”，而欧洲内部由因英国脱欧而意见分化，世界多边主义面临的风险重重。然而就算中美贸易战休战，气候变化，数字经济发展，工作岗位大量丧失，全球26位超级富豪在2018年手握世界半数最贫穷者的所有资产等贫富分化加大导致的阶级怒火，也让明年甚至多年之后的情况不容乐观，法新社综合认为，这将会是“世界经济的缓慢窒息”。

国际金融在多年的各央行宽松政策之后也面临震荡，负利率不断涌现，银行盈利不断被压缩，私人债务膨胀。曾经预言美国金融系统崩溃的著名投资家斯蒂夫-艾斯曼认为，“世界将不会出现雷曼兄弟2008年破产而导致的系统性危机，但世界经济会大概率进入增长疲弱期，或者一种民众损失，经济放缓的明显衰退时代”。宏观经济学研究人士，安联首席经济学家卢多维克-苏布朗则认为，“世界经济将进入增速的炼狱”，但触发下一次系统性危机的“将不会再是金融，而是外源性的因素，例如对个人信息管理的大冲击，或者与气候变化相关”。