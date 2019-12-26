美媒披露华为享有中国政府巨额补贴

华为创始人任正非今年曾表示，华为没有依赖国家援助，但美媒披露，华为拓展国际版图20年以来，一直受惠与中国政府扶植特定产业的政策。其享有的巨额政府补贴，使其在国际市场上的价格优势高达30%。

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中国政府补贴并扶植特定企业，是中美贸易战的重要争端之一。取消政府补贴，已列入中美贸易战后续阶段的谈判计划。华为一直声称没有依赖政府补贴，华尔街日报25日发表文章估算，华为拓展海外版图依赖，获得的政府各项补贴资助高达750亿美元。

华尔街日报报道指出，这笔巨大的政府补贴，其中大约460亿美元来自国家银行的信贷， 2008年至2018年，中国政府以奖励措施培育科技业、华为这段期间获得多达250亿美元的减免税优惠。此外，华为还享有16亿美元补助金、20亿美元购地优惠等援助方案。

华尔街日报报道，国家补贴科技产业并非只有中国。但分析指出，中国政府向华为提供的支援确实远远多于华为竞争对手。2014年至2018年，华为拿到的官方补助金是芬兰诺基亚同期公布的17倍，但华为公司在年度报告中公布的政府补贴2008年以后只拿到16亿美元。

华尔街日报的这篇报道说，华为1998年后从国家银行获得的贷款估计为160亿美元，中国开发银行和进出口银行过去二十年中给华为提供了300多亿美元的授信额度，并为华为公司的发展中国家客户提供大约利息为3%的优惠贷款，以利于华为开展国际竞争。

华尔街日报』，华为在发展过程中并享有土地的优惠。2014到2018年这四年中，华为参加土地拍卖在广东东莞地区拿到了十多块国有土地，价格只有东莞类似区域价格的10%到50%，华为为此节省了20亿美元。