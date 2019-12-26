美立法防范北京言无信 中国谴责阻碍中企发展

中国政府周四谴责美国2020财年国防授权法案，认为当中内容将阻碍中国企业的发展，并威胁华盛顿采取报复措施。

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美国2020财年国防授权法案会议报告里，“中国”被提及超过200次。这一法案已经得到通过。两党两院的共识是：通过新的措施，要求政府报告中国不良行为，在此基础上捍卫美国利益，在中国政府食言情况下加以惩罚。立法者们增添的内容包括：制裁生产芬太尼或其前身药品的中国公司，制裁帮助将违禁物品出口到美国的中国公司等。习近平曾至少两次承诺解决芬太尼致死等问题，但议会似乎不再信任。参议员当中有表示，中国食言和掠夺性经济行为令美方持怀疑态度，芬太尼是中国对美国进行的“鸦片战争”。

同一份法案当中，还对特朗普缓和对华为限制的可能性做了遏制处理。议会当中，不少人担心特朗普减轻对华为的压力，以换取贸易协定，因此立法者希望通过条例进行源头管理，禁止美国商务部将华为从与美公司合作黑名单上销号（虽然法案当中用词较淡）。现如今如果想解除华为制裁，特朗普政府必须证明华为不再对美国国家安全造成威胁。

此外在“保护我们的大学”内容当中，法案对中俄伊朗学者在美数量增长进行过滤处理。人工智能，一带一路，北极扩张，台湾问题，中国中车和比亚迪电力公交车（中车已经在波士顿，费城，芝加哥，洛杉矶等地中标提供地铁车厢，但本次法案规定，禁止动用联邦资金从中国公司购买车厢和电能汽车，同时设置两年缓冲期）等，都在本次法案当中被提及。虽然特朗普政府官员屡次强调和中国的贸易协定并非基于信任而是基于真正的执行机构，但立法者们显然信心不足。美国制造业联盟主席表示，立法者们是希望保护美国不受到补贴现象严重的中国公司对美国制造能力和工作岗位的损害。

中国商务部发言人高峰表示，美法案包含限制采购中国产品，加严对中国企业实施出口管制制裁的规定，是以国家行为干预企业正常经营活动的例证，与美方宣扬的公平，平等，自由贸易相反，破坏国际经贸秩序，危害全球产业链安全。中国敦促美方尊重市场化原则，同时警告中方将密切关注美方法案实施过程中对中国企业产生的影响，采取措施保护中国企业合法权益。