联合国人权专家敦促中国披露维族学者塔西甫拉提·特依拜的下落。

几位联合国人权专家周四发表一份联合声明，对中国维吾尔族学者、新疆大学前校长塔西甫拉提·特依拜的处境表示关注。他目前被拘留在中国一个不为人知的地方。

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联合国消息，特依拜自2017年前往德国参加会议时被拘留以来，一直下落不明。据报道，在因分裂主义指控被秘密定罪后，他被判处死刑，缓期两年执行。

联署这份声明的联合国人权专家包括：法外处决、即决处决或任意处决问题特别报告员阿格尼斯·卡拉马尔，被强迫或非自愿失踪问题工作组成员卢西亚诺·哈赞，以及少数群体问题特别报告员和宗教或信仰自由问题特别报告员等。这些人权专家在声明中表示，“中国当局向我们表示，特依拜正因腐败指控受审，他的亲属已经聘请了一名律师，他还没有被判处死刑。”专家们表示，"如果得到证实，特依拜没有被判死刑的消息是个好消息。"

专家们重申他们的建议：公开关于他目前被拘留地点的信息，并允许他的家人对其进行探望。

声明指出，“对特依拜指控的不确定性、对他的案件的审理条件以及对他的判决尤其令人关切，特别是如果他被判处死刑的信息属实的话。在不符合最严格的公平审判保障条件下判处的任何死刑都将违反国际人权法，属任意行为。特依拜的审判应得到独立审查，应将其获得公平审判和正当法律程序的权利置于考量之中。”

声明表示，“单独监禁、强迫失踪和秘密审判在一个法治国家中没有立足之地。依法行事并不代表真正的法治。这种做法违背了中国于1998年签署的《公民权利和政治权利国际公约》的精神。

这些专家和其他联合国人权专家也一再对其他被拘留者的状况表示关切，他们似乎主要是维吾尔族社区的成员，在没有受到指控或指控不明的情况下，被关押在新疆维吾尔自治区的一些设施中。

人权专家们一直在与中国政府取得联系，以澄清特依拜的命运和下落，并将继续就他和其他被拘留者的人权可能受到侵犯的情况寻求正式和来自官方的澄清。