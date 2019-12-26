霍尔木兹海峡发烫 中俄伊朗首次联合海上军演在即

中国政府周四宣布，将于明日联合俄罗斯，伊朗海军在连结阿拉伯海和波斯湾的阿曼海湾进行联合军事演习。这将是三国首次联合海上军演。

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中国国防部新闻发言人吴谦表示，本次中俄伊朗联合海上军演为期4天，旨在“深化三国海军之间的交流与合作”。吴谦并未提及中方将派多少海军前往阿曼海湾，但称中国本次将启用西宁号导弹驱逐舰。中国外交部则表示“本次军演属于正常军事合作”。

今年11月底，伊朗军方曾经透露不久之后联合军演的消息，并通过半官方新闻社迈赫尔通讯社评论称，“本次中俄伊朗三国军演，是给世界的一个信号…那就是，三国达到了一个十分具有战略意义的关系程度”，“伊朗与中国，俄罗斯的合作将会保障地区海域集体安全，合作将会扩大，并向世界展示，海上安全必须涵盖所有相关国家的利益”。

这位军方代表做出上述表态，正值伊朗海军节，并在今年夏天，美国指控伊朗攻击沙特石油设备，伊朗疑似报复性拦截英国船舰等系列紧张局势之后，更加受到国际关注。业内表示，霍尔木兹海峡若出现新的危机，将危及国际石油供给。由于寻求英法德挽救美国对伊核协议造成的先发单方损害，伊朗选择以毒攻毒更进一步违反协议，试图迫使欧洲对伊朗进行帮助。伊朗总统鲁哈尼已表示，将对超过一千个离心机注入铀气，专家担心若真如此，伊朗将在不超过一年的时间之内有能力制造核武器，但伊朗否认寻求获得核武器，强调核计划完全用于和平目的。