中国否认疆大前校长塔西甫拉提-特依拜被判死刑 称在接受腐败调查

12月27日，法新社北京处引述中国外交部发言人耿爽在记者会上的声明称，新疆大学前任校长，维吾尔族学者塔西甫拉提-特依拜正在接受腐败调查，案件正在审理当中，塔西甫拉提-特依拜的权利和其辩护律师的权利受到法律保护。耿爽的这一声明并未发布在中国外交部网站上。

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塔西甫拉提-特依拜在2017年前往德国参加会议，在北京首都国际机场被捕。他的下落受到联合国的关注，联合国专家团在今年12月26日表示了担忧，表示“根据已知情况，塔西甫拉提-特依拜因分裂国家罪被判死刑，缓期2年，审理过程选择了闭门处理”。

联合国专家团要求中国政府公开塔西甫拉提-特依拜的关押地点，并呼吁其家人得到探视权利。负责调查法外制裁，少数民族情况和宗教自由相关情况的联合国特别报告员认为，“关押地点是秘密的，消失是被迫的，审理过程是秘密的，这些现象不应该出现在一个法治国家”。法新社表示，广袤的新疆地区处在恐怖袭击的阴影之下，目前多家人权组织谴责中国政府以再教育之名，行关押百万名穆斯林之实。中国政府表示这一数字不属实。