中国长征五号成功发射 推力跻身世界最强

当地时间12月27日中国发射了推力跻身世界最强之一的“长征五号”并宣布成功，在接下来的太空任务计划上更进一步。

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27日晚20点45分，“长征五号”（被称为“胖五”）运载火箭载着地球同步轨道新技术验证卫星“实践20号”从文昌航天发射场起飞。目前中国在太空军，民用领域投入的预算已超过俄罗斯和日本，在2016年11月和2017年7月两次出现不同故障之后，本次“长征五号”的任务成功，成为中国继续探月工程，探测火星等的基础，也将为2022年拥有配备人员的太空站计划提供重要依托。中国的“天宫”空间站代替国际空间站计划，打造国际月球基地计划等触及美国神经，在担忧中国威胁其太空主导地位考量下，白宫在12月宣布创设“太空部队”，特朗普也称“太空是世界最新的战域”。

法新社表示，根据专业网站NASA Space Flight的数据，“长征五号”是世界最强推力火箭之一，能力相当于欧洲“雅利安五号”，美国的“三角洲重型四号”，俄罗斯的“质子-M”。新华社报道称“火箭采用全新5米芯级直径箭体结构，捆绑4个3.35米直径助推器，总长57米，起飞重量约870吨，近地轨道运载能力25吨级，地球同步转移轨道14吨级，地月转移轨道运载能力8吨级，整体性能和总体技术达到国际先进水平”。