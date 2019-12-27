习近平大秘空降北京 蔡奇靠边站？

把预防重大风险作为首要的习近平，似乎愈来愈把北京视为禁地。他的亲信、中南海大秘丁薛祥，12月25日以首规委主任身份公开亮相，明确北京规划权属中南海，另外一位亲信蔡奇似乎遭到冷遇？

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12月25日中共办公厅主任丁薛祥首次以首都规划建设委员会主任名义主持最新一“首规委“会议，会上传达习近平就北京规划及自然资源问题整改讲话，通过『关于首都规划重大事项向党中央请示报告制度』。

会议强调，要深刻认识首都规划的特殊重要性，要放在国家大局来把握，坚持规划权属中共中央，维护规划的严肃性和权威性。会议还要求把按规划办事作为”两个维护“即维护习近平核心的重要试金石，这些说法是不是暗示蔡奇没有把握好北京在习近平心中的份量？

官媒的相关报道很蹊跷：“中共政治局委员丁薛祥首次以首规委主任主持会议，北京市委书记、首规委主任蔡奇出席会议”。北京不会同时有两个首规委主任吧，这是否说，蔡奇的首规委主任就在丁薛祥出现的那一刻被免掉，这是否意味着，北京规划直接通天，蔡奇本来占先机的地位已经不再？

据港媒分析，首都规划本属北京市职责，这次最新会议有两点值得注意，一是丁薛祥出任首规委主任；二十明确表示首都规划建立向党中央，也就是向习近平本人的汇报制度，这意味着，习近平当局对首都规划存在的问题很不满意？

中央社引述港媒解读，中共当局2012年就提出打造北京城市但此后两年被指遇到软抵抗；有传闻称，习近平当时曾放狠话”你们不搬我们搬“。此后，随着京津冀官场人士调整，前述规划得以进行。

这一解读似乎也有疑问，如果规划在习近平发火后得以进行的话，为何现在又要把自己的大秘空降北京？

蔡奇是习近平的亲信，十九大进入政治局，公认与重庆市委书记陈敏尔、天津市委书记李鸿忠等人是”两个维护“的干将，北京市委书记蔡奇不可谓不卖力，为了让”天子“眼皮底下清净，2017年借一场大火发动一场骇人的以断水断电相威胁的强力”清除低端人口“运动，把多年来建设北京的农民工，在大冬天驱赶出北京。舆论一时大哗之后，北京市把明火执仗的驱赶变成悄悄的，不断地驱赶。12月14日发布的『北京人口白皮书 北京人口发展研究报告』显示，北京人口规模控制成功斐然，从2016年起，北京市常住外来人口规模连续三年负成长，常住人口则呈现二连降。但是，北京市长陈吉宁今年三月人大会上谈到“三线两控”，所谓三线是人口红线、生态控制线和城市开发边界，这被指北京市将继续执行驱赶“低端人口”的政策。

蔡奇是卖力，但也因此惹得怨声载道，因为他是习的亲信，最后这笔账还得算在习的身上？但是蔡奇对习十分忠诚是毫无疑问的。他说，要把习思想作为“案头卷、工具书、座右铭”，可是他在北京的工作似乎有点给习近平添乱，亲北京的多维去年11月载文讥讽蔡奇，对如何学习好习近平思想做好阐述，比如要强化战略思维，走好群众路线，“可具体到操作层面，却是清理低端人口时的‘刺刀见红’、‘真刀真枪’、‘敢于硬碰硬’，战略思维何在？群众路线又从何谈起？”

一句老话，“上有所好，下必甚焉”。问题是，从年初在省市委第一把手学习班上发表预防重大风险，警惕黑天鹅，灰犀牛以来，习近平对安全的疑虑似乎越来越重，北京是习核心为首的党中央所在地，马虎不得。故有分析指，中南海大内丁薛祥直接抓北京，随时向习近平汇报，不能不说出于安全的考量所占的比重很大。