印尼穆斯林在中国使馆前抗议北京迫害维吾尔人

法新社消息，数百印尼穆斯林周五在中国驻雅加达使馆前抗议，示威者高举“拯救维吾尔人”标语，要求北京当局停止在新疆迫害穆斯林。

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法新社记者报道，此次示威是由印尼强硬派伊斯兰团体“伊斯兰防卫者阵线”等组织发起的，示威活动在印尼军警密切监视下进行。

发起此次抗议的除“伊斯兰防卫者阵线”，还包括近年以捍卫伊斯兰为名集结的“212运动”、“捍卫伊斯兰教士联合会教令”等激进伊斯兰组织。抗议民众隔著路障及警方人龙向中国驻印尼大使馆喊话，要求与大使馆代表会谈，讨论维吾尔族议题。

抗议民众的各式标语包括印尼支持维吾尔族、要求中国释放维吾尔族穆斯林、呼吁各界杯葛中国、拒绝与中国往来等，指挥车上也掛着指控中国是恐怖分子的条幅。

据《中央社》援引印尼《声音报》（Suara）报导，伊斯兰防卫者阵线成员法鲁罗兹（Fahrurrozi Ishaq）受访时说，全世界的穆斯林是生命共同体，新疆维吾尔族穆斯林受到迫害，印尼的穆斯林也感到难过，中国必须停止迫害新疆穆斯林。

法鲁罗兹说，“穆斯林如果不关心受到迫害的穆斯林，就称不上是穆斯林”，印尼多数人口是穆斯林，包括总统及副总统也都是穆斯林。

印尼总统府官员穆尔多科（Moeldoko）、政治、法律与安全事务统筹部长马福 （Mahfud MD）近期都就新疆议题与中国驻印尼大使会晤，关注维吾尔人处境，但两人都说，印尼不会介入中国内政。

印尼外交部长勒特诺（Retno Marsudi）周五受访时说，维吾尔人的议题已经很久了，印尼政府一直与中国政府沟通，例如她12月

16日与中国外交部长王毅会面时，提到尊重宗教自由的重要性。她并否认外界指责印尼没在这个议题进行努力的说法。