毛泽东幽灵不散 胡锦涛有人怀念

12月26日是中共已故领导人毛泽东126岁冥诞，这两天中共也推出了前总书记『胡锦涛文选』珍藏版，除了时间靠近，两件事似乎没有多少联系。

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对于毛泽东，中共的态度比较尴尬，不过，香港01报道，今年毛泽东热似有回潮之势。虽然官方并未举办纪念活动，但宣传机器，似乎比往年更乐意宣传毛泽东。

这是什么原因，是因为中国经济正在陷入困局，是因为习近平在中美贸易战，在香港危机问题上遭遇越来越多的指责，不得而知。但上述媒体报道认为，中共官方往年热捧毛泽东，“脱离不了当下的环境”，特别是中国遭遇美国的全方位打压时，“毛泽东的影子始终存在”。

官媒人民日报，央视周四照旧刊登和播出毛泽东诗词和昔日讲话，还有官媒透过微博播出毛泽东生平的视频。官媒还盛赞毛当时不要英国归还香港的“远见卓识”：”“毛主席看到，中国把香港留在英国人手上比收回来好，在这种情况下，香港对我们大有好处，大有用处”。

中国军方似乎更热，解放军陆军第74集团军，解放军95829部队，火箭军及军媒，都一起高调宣传毛，为近年罕见。另外，被视为习近平文宣队的“学习小组”，“学习军团”还发表文章：“他的诞辰，习近平一直记得”和“习近平怎样学习毛泽东”，文中提到，习近平今年10月1日参观北京双清别墅，就引用毛泽东“宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王”，6月在政治局学习会上引用毛语录“我们不但善于破坏一个旧世界，我们还将善于建设一个新世界”。

这几句毛的话，文革中红卫兵动辄引用，为造反有理鼓气，非常流行。习引用这些似乎有点冲着美国而去的意思。上述文章还称，习还在不同场合，要中共官员学习毛泽东的“政治智慧”“理政方略”“高瞻远瞩”等等。

中共前总书记胡锦涛可能自己也不敢或者说不愿与毛去比吧。胡锦涛台上时被指“庸官”，下台后，倒还渐渐有了些名声。今年国庆节，他重现天安门，与习一道检阅，白发一头，居然引起许多人赞叹。胡的“政绩”也受到瞩目。

新华社12月25日报道，全三卷的『胡锦涛文选』线状本已出版，这自然引起一番新的议论，许多是怀旧念好，比如说，胡锦涛主政期间低调务实，韬光养晦。2002年至2012年是中国发展最快的10年，GDP总量从1.47万亿美元增加至8.56万亿美元。胡锦涛主政时期，取消农业税，等等，还有，胡主政期间，不仅中美关系进入最和谐的十年，还是港澳台与大陆最有凝聚力的时期，另外，胡的“不折腾”也被视为至理名言。

胡时候的贪腐大发展，连周永康这样位居常委的高官都贪腐不止，连他的大秘令计划也是大贪，胡锦涛睁一只眼闭一只眼，还是管不了，还是不管闲事？还有，胡主政拉萨时，镇压藏人，为自己更上一层楼铺垫，诺贝尔和平奖得住刘晓波就是在胡主政下落狱的，这样的“政绩”就提得很少，

胡锦涛确实“不折腾”，下台时，没有像他的前任江泽民学习，再延长几年军权，而是直接将军委主席大权交给习近平，习近平称赞他“高风亮节”。

『胡锦涛文选』出版，中共评价其著作反映了胡锦涛的“远见卓识、政治智慧、领导才能”，体现其“求真务实精神”“巨大理论勇气”。这虽然是为中共当局为历届领导人出文选时的套话，用在胡身上，给人的感觉好像是习近平还在感谢他。

但有些分析人士指出，民间赞扬胡锦涛的政绩，大约是感觉胡锦涛那些年还比较“祥和”，不像今上那样“杀气腾腾”，赞扬胡注重韬光养晦，发展中美关系，暗示习近平张牙舞爪，中美关系搞得一无是处。至于港台关系，至少那时候香港没有像今天爆发这样严重的危机，台湾也没有像今天这样愈行愈远。