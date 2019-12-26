清洗细颈瓶疑似影射习近平 遭404

中南海草木皆兵，还是网络自清门户？有理科出身的网友在社交网络平台“知乎”提问，“如何彻底清洗细颈瓶？”，被知乎指责“违反互联网相关法律法规”，已将提问“清洗”。

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有人表示，知乎如此，或不得已矣。因为问题中的“细颈瓶”被指疑似谐音“习近平”，犯忌! 何况前面又有“清洗”二字，被清洗的瓶子无感觉，怀疑遭谐音的领导人或“胆颤心惊”？

事情经过是这样的，据苹果日报周四报道，一名从事化工研究的网友在“知乎”发问，其实是想向其他网民请教“如何彻底清洗细颈瓶”，因为他自己“做实验时老是洗不干净”，有网民认真回答：“细颈瓶最大的清洗难点在于狭窄的颈部，尤其是实验做多了，沉淀物堆积，非常容易堵塞。应该拿橡胶棒努力去捅一捅，只要一捅开，就好了!”“洗净细颈瓶的标准，关键在于水珠不能成股流下。”“先加入水，不要混有甲烷，然后有活塞的封闭活塞，有瓶口的盖住瓶口，使劲震荡，就像狂风暴雨一样。

被指如此有探究精神的发问，不但楼主被删，大问题的网民也被“株连”。但有关的“敏感”内容，已经备份到其他平台。

苹果引述香港时事评论员刘锐绍指出：“收紧网络空间，将一切控制在眼底下，是二十大前的准备功夫。”他还认为，中国一向有上有好者，下必有甚焉者的传统，宁左勿右的潜规则，下级自然会做尽。

也有人指，独裁者疑神疑鬼难免，一个高度独裁的社会，民间为表不满，亦有指桑骂槐，声东击西的传统，比如六四时，北京随处可见大学生砸小瓶子的情景，小瓶与“小平”谐音，学生借着砸小瓶子，表示对最高统治者的愤怒。