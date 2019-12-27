港府警方打假澄清忙 所为都是不利事

香港名义上实行「一国两制」，但在文宣上却有越趋「一国一制」之势。面对批评和指责，港府用的都是「竟无根据」、「恶意指控」、「偏颇」及「坚决否认」等中国外交部常用词语，昨天一天之内便有两篇，是政府新闻公报总量的五分之一；另一边厢，警方在它的脸书上继续反驳传媒报道，指传媒或社交媒体上的一些指控都是假的，甚至指责传媒不应播报个别匿名人士与警方指为「不符事实」的说法。看来香港传媒正朝着中国内地同行只能播报官方版本的道路进发。

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香港传媒昨(26日)引述美国《华盛顿邮报》的调查报道，指经英美警武专家检视香港警方处理的65宗事件中，有七成事件违反警队的内部指引，使用合理武力的只有8%，其余不能判断。报道更指，由于警员身分难以辨识，即使违规，涉事警员亦毋须负责。

港府即晚发出题为《政府反驳偏颇及误导的指控》的新闻公报，不点名地「严正反驳」《华邮》报道，对此「深表遗憾」，但在通篇约六百字的文稿中，政府发言人没有针对报道的案例作出响应，只是重复警方过去在记者会上的说词，例如「警方一直秉持严谨而克制的态度」、「使用的武力符合国际标准」等等，以及指责「暴徒」的「违法行为」。

半小时后，政府新闻处再发出另一篇题为《香港坚定维护自由及人权》的新闻公报，回应外媒报道反修例组织「Stand with Hong Kong」(「揽炒」，有玉石俱焚之意)获得英国28名宗教领袖和信仰组织联署信函，促请英国政府「急切确保港人的性命和自由受到保障」一事。

香港在1997年前是英国的殖民地，而根据「揽炒」25日上载网页的新闻稿，在致送英国首相约翰逊和外相蓝韬文的联署信之余，组织指出，在过去半年争取公义和民主时，港人的基本自由和人权备受打压，恒常遭受警方暴力对待和中国迫害，88%的市民曾曝露在催泪烟中。「揽炒」认为，现在是英国政府履行《中英联合声明》的责任和英女皇日前声言要解决海外人权受侵扰的问题的时候。

港府的新闻公报澄清，指「揽炒」的举动「毫无根据和极为误导，……我们深感遗憾。」形容「揽炒」的说法是「具侮辱性的恶意指控，完全偏离事实，我们坚决否认」，发言人强调，「近几个月来香港的自由和人权丝毫没有受到侵害」。在一千三百字的公报中，发言人再次指责抗争者的暴力行径，声称「香港长期以来切实享有全面和真正的自由，……特区政府会竭尽所能捍卫这不可或缺的特质。」

为怕市民看不到这些澄清，特首林郑月娥还在她的脸书上发帖，指政府在公众假期也没闲着，发了三分声明。她再次呼吁关心香港的海内外人士，看外媒时要小心一些「别有用心」的报道。

对于港府指香港的自由和人权丝毫没有受到侵害等说法，「揽炒」在脸书上以英文回应：「你（政府）仍然在说谎。何时才停止？」

警察打假忙 麦燕庭 提供

警队也「打假(消息)」

警方也没闲着，昨(26日)天在其脸书上载短片和文宣，反驳传媒报道。在短片中，警察公共关系科警司刘肇邦指传媒报道本月20日大埔枪击案时，有大量传媒访问声称附近茶餐厅员工，指警员想插赃嫁祸、抺走手枪的手指模。他续称，有关指控「绝对错误」，不满传媒访问匿名人士发放假消息，但却没有寻求警方澄清，以致这些失实指控在网上流传，目的是抺黑警员。刘说话时，片段播出《苹果日报》和香港电台播报的截图。

不过，上述传媒报道目击者的描述时，有同时播报在场警员的说法，而后者所占篇幅更多。香港电台发言人更反驳指，引述目击者说法时，未有提及「插赃嫁祸」。

另外，警方又有「自称记者的人于社交媒体发放短片」，但其内容则是虚构的消息。同一时间，画面播报《独立媒体》引述一名女子指警方25日在旺角一间餐厅天台把被追捕的年轻人抛出墙外，男子抓着墙边电线堕下，才不致死亡。警方呼吁，市民不要盲目误信和分享这些假消息，「留意警队官方消息！」

也许，港府和警队都以为，官方说了就是事实，否认的指控就不存在！