联手中俄 伊朗宣告成立海洋力量新三角

中俄伊朗第一次联合海上军事演习12月27日在阿曼湾拉开序幕。伊朗海军宣布，“这为期4天的联合军演表明，伊朗不会被孤立”。

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自2018年美国撕毁伊朗核协议之后，美伊关系不断滑落，伊朗承受着窒息式经济制裁。今年9月14日沙特阿拉伯战略性石油基础建设受到攻击，美国认定伊朗是幕后黑手，双方关系改善无望。此后美国宣布在海湾部署额外军力，发起“保护霍尔木兹海峡航行”的行动。

12月27日中俄伊朗军演第一日，伊朗海军上将霍拉雷扎通过电视讲话表示军演包含海盗袭击，军舰着火等情况下的救援，射击等项目，“传递了和平，友谊，合作维护安全的信号，伊朗不会被孤立”。上将霍拉雷扎补充表示，本次联合军演目标是强化国际海洋商业安全，抗击海盗与恐怖分子，分享信息与经验。电视转播画面中，俄罗斯战舰抵达伊朗东南部海港查巴哈，并宣布中国舰艇也已经“在路上”，评价“三个国家形成新的海洋力量三角形”。伊朗外交部引述外长扎里夫此前的话表示：“世界进入了后西方时代，每个国际玩家都有份”。

本次联合军演，俄罗斯国防部消息称俄波罗的海舰队派遣了雅罗斯拉夫智者号护卫舰，叶尔尼亚号油轮，维克多-科奈茨基号拖船等参加。中国国防部新闻发言人吴谦则在12月26日表示，中国海军派遣西宁号导弹驱逐舰参加这次“构建海洋命运共同体”的军演。

