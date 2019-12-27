警员直播记者身份证：私隐专员调查  记协指警员行为失控 促矫正　

警媒关系紧张至近日冲突频生，多家传媒在采访时被警员针对，当中，数名便衣警员截查一名记者时，把记者交出的身份证明文件在直播中的镜头前展示约40秒。两个记者组织强烈谴责警员这种导致记者私隐外泄的行为，又指部分前线警员在冲突现场「行为失控」，促请警方尽快纠正，停止扼杀新闻自由。个人资料私隐专员公署响应称，有足够理由就个案进行主动调查。

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网民发起的「和你shop」行动昨(26日)天进入第三天，多区大型商场出现不良者游走，甚至是阻碍部分「蓝店」(即由建制人士开设的商店)营业的行动，而在大埔超级城，多次受前线警员针对的网媒《立场新闻》，其记者手持直播摄影器材追问一名持有伸缩警棍的人士是否便衣警察，该名便衣及防暴警察及后与记者发生口角，并把记者带入警方封锁线范围，要求记者出示记者证和身份证，又提示记者保持开机状态。其间，便衣警员在直播镜头前先后展示记者的立法会记者证、香港记者协会记者证及香港永久居民身份证，为时约40秒，而记者的个人资料在直播画面亦清晰可见。

事件引起不少传媒界人士哗然，香港记者协会和摄影记者协会其后发表联合声明，指警员将记者个人资料公诸于世，无异于「起底」，目的是要灭声，行为亦涉嫌违反《个人资料（私隐）条例》，要求警方及私隐专员介入调查，严肃跟进，倘发现有人蓄意违例，应考虑检控违例者。

记协声明又指，过去半年，警方打压新闻工作者的手法层出不穷，包括辱骂、推撞、脚踢、胡乱喷射胡椒喷剂等，甚至无理驱赶记者，打压第四权天职，妨碍新闻自由。声明形容，部分前线警员在冲突现场的行为已失控，促请警方尽快纠正，停止一切扼杀新闻自由的行为。

及至晚上，个人资料私隐专员黄继儿回应传媒查询时表示，有足够理由就此个案调查，完成调查前，私隐公署不能评论此案。他今(27日)早在电台叩应节目解释，虽然未收到当事人投诉，但表面证据和两个记者组织的声明让公署认为，涉事警员有可能违反私隐保障原则，因此有理由展开主动调查。他又说，一旦调查显示有人违反守则，公署会发出执行通知书，要求纠正错误；若违例者不理会，公署可提出检控。一经定罪，最高刑罚是罚款港币100万元及监禁5年。

记者频被针对

事实上，记者在圣诞假期间采访示威遇到的阻挠较往日频密，有女警在平安夜指骂一群记者是「黑记」，「包庇暴徒」；在圣诞日，有防暴警在查阅无线新闻部摄影师的记者证时发生口角，离开后向记者群方向喷射胡椒喷雾；香港电台记者在观塘地铁站上盖商场采访时，被多次指骂是「黑记」，又说「你以为真系有第四权？」；《明报》记者在沙田一商场采访时，遭一名警员指摘不专业，称记者不合作，只拍摄警察而不照「暴徒」和示威者，警告记者要专业些。

相关传媒被查问时均表明，记者是按现场情况专业报道；港台发言人更促请执勤警务人员谨慎言行。

警方回应上述查询时，只笼统地说，任何人若认为受到警方不合理对待，可向投诉警察课投诉；又重申，警方一直尊重新闻自由和传媒采访的权利。

独立监察警方处理投诉委员会前委员郑承隆今早在电台叩应节目上承认，展示记者身分证明文件的相关警员明显犯错，但认为这是个别事件。