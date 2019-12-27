警员行动中错拘便衣同袍 评论质疑警队滥暴滥拘又或刻意挑事

香港警队在大埔一个商场内处理有人「破坏」行动时，混乱中，两名便衣警员被其后赶至执勤的防暴警察棍殴、箍颈及粗暴地推至墙边制服，直至被擒的便衣警员大叫是「自己人」或出示伸缩警棍时，防暴警才知道捉错同袍，随即放人。公民党党魁杨岳桥质疑，事件反映警队若非滥暴便是便衣警员「做了违法的事」，反映警队在对付示威活动时以警员乔装市民的策略有误；而前监警会成员郑承隆则认为涉事乔装警员「可能做多了」，指乔装警员不应挑衅或牵引在场人士情绪。

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香港警察近半年备受诟病的是「滥(用)暴(力)滥捕」，而备受质疑的，是乔装警员有否扮作示威者挑起事端甚或插赃嫁祸，警方发言人多次否认。

不过，在昨(26日)午的「SUCK the Christmas和你Shop」活动中，有市民在大埔超级城一间被指是「蓝店」(由建制人士开设的店铺)的餐厅叫喊口号和将餐具及调味料倒在枱上，未几有大批蒙面便衣警察持伸缩警棍赶至，冲入餐厅内拘捕市民，后者争相走避。其间，大批防暴警察赶至商场，不管是否蒙面，均采取拘捕行动。当中，一名戴有黑色口罩、背负灰色背包的男子被擒，但当防暴警察看见男子手中的警方伸缩棍，随即放人；另一边厢，一名没有蒙面、身穿深色外套的男子亦被数名警员包围及棍殴，当他被推至墙边时，有人高叫「自己人」，被制服男子亦在防暴警耳边说了一些话，防暴警才知道拉错同袍，随即松手放人。

独立监察警方处理投诉委员会前委员郑承隆今早在电台叩应节目上表示，乔装警员大致分两种，一是在现场进行观察和收集情报，二是装扮贴近示威者，混入程度较深，假如事件属实，涉事乔装警员「可能做多了」。他认为，情况绝对不理想，指乔装警员不应该做任何挑衅或牵引在场人士情绪的行为。

杨岳桥则指出，事件不外乎两秷可能，一是警察滥捕，「见人就拉」；一是便衣警员做了违法的事，被现场防暴警看见，于是上前拘。杨续称，警员乔装市民，只会惹人怀疑，更可能激起警民冲突，实在是一种错误的行动部署。