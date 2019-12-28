中共政治局成员年终检讨 习近平反省没有

岁末年终，中共政治局开了两天的“民主生活会”，这个会是做什么的？按照新华社的报道，政治局委员要“交流思想，检视问题，深刻剖析，开展批评和自我批评。”“中央政治局的同志逐个发言，按照要求进行对照检查“。

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习近平同志是中共的“核心”，2019年核心的工作做的怎么样，中国的形势、走向、人民生活如何？带头人负有重大责任，功过都应该来点承担。这一年，中国发生的事很多，打了两年的中美贸易战，据说快要签一个第一阶段协议，还没签，那第二阶段，第三阶段的结构性谈判，还远远看不到头。贸易战加之经济增长进入到瓶颈阶段，中国经济在这一年遭遇寒冬，为明年打坏了底子，经济学家预测，明年“保六”没底，中国GDP增长将陷入“保四争五”。

2019年，中国跟美国的关系坏到恢复外交关系以来从来没有坏到的地步，除了美国，中国在西方广为树敌，西方普遍对中国张牙舞爪的战狼外交，对习近平欲推销中国制度的全球野心很警惕，一些中国人怀念胡锦涛的“不折腾”，这又是为什么？

香港危机还没有过去，香港回归中国二十二年，在今年爆发了巨大的反抗，这又是为什么？北京当局一个劲地说，这是少数暴民，不怀好意的港独在闹事，为什么民主派一呼吁，便有百万人上街抗议，为什么十一月底举行的香港区议会选举，“暴民”“港独”们取得了压倒性胜利，建制派被送回家？人民日报等官媒写好的报道建制派大举胜出的预稿，只好悄悄地扔掉。为什么一国吓不倒一城，为什么港人还在继续要求北京兑现承诺，让他们直选？国际观察家普遍认为，香港事件，打了习近平的脸，让党中央尴尬，但北京执迷不悟，除了与美国打贸易战不算，还硬是让美国破天荒瞄准中国的“核心利益”香港、新疆、西藏和台湾开火，通过『香港民主与人权法案』，习近平有没有失算？

从新华社的报道，看不到习近平有丝毫“自我批评”的意思，倒是其他常委和政治局委员们一个个做了”对照检查发言“，凸显习近平的至高无上。新华社说，”习近平在讲话中对中央政治局各位同志的对照检查发言进行了总结……表示这次专题民主生活会开得很好、很有成效、大家事先做了充分准备、谈认识和体会很深刻、很实在、摆问题和不足不讳言、不遮掩、抓整改落实直奔问题，开展批评和自我批评开诚布公，提工作建议实事求是，盘点了收获，交流了思想，检视了问题，明确了方向，达到了预期目的“。

习近平本人很满意，政治局成员们在大家长注视下，对照检查，做到了”两个维护“，“自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致“，至于习近平本人，他不主动做点“自我批评”，别的委员会说什么呢？批评习，弄不好会被视为“伪忠诚”、“两面人”，已有先例。学者吴祚来认为：“利用民主生活会整人，是中共发明的高级暗器，胡耀邦是此暗器所杀”。

政治局委员们害怕，剩下的就只有赞美习主席的大话。

委员们对习近平是这样赞美的：”面对当今世界百年未有之大变局，面对错综复杂的国内外风险挑战，习近平同志高瞻远瞩、统揽全局、运筹帷幄、指挥若定……展现了共产党人坚定的理想信念、人民领袖深切的为民情怀、马克思主义政治家高超的政治领导艺术。“

去年12月25日至26日也有一个政治局民主生活会，对习近平的赞美是，“战略判断高瞻远瞩，政治领导娴熟高超，人民立场鲜明坚定，历史担当强烈坚定，充分证明不愧为党中央的核心、全党的 核心”。比起去年，今年增加了一个“人民领袖”。

有人希望习近平李克强公开自己的检讨，政治局委员如果缺点错误不敢公开，怎么上行下效？问题是，习近平做了检讨吗？