中国软化发行证券限制 修订证券法

法新社北京12月28日消息，中国立法者们本周六软化并简化了证券发行的要求，并通过金融立法希望更好地保护投资者利益，对犯罪进行预防。

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新的证券法将从2020年3月1日起开始实行，法新社引述立法者们通过的草案内容，表示严格的强制金融信息登记注册制将取代中国证券监督管理委员会的提前允准，取消发行审核委员会制度。此外，现行证券法规定的公开发行股票应当“具有持续盈利能力”的要求，被改为“具有持续经营能力”，债券公开发行方面，取消了公开发行债券要求公司有净资产的数额标准。这是立法者们5年以来取得一个阶段性胜利。武汉理工大学银行证券研究所所长董登新表示，法律的本次修订在减少繁冗行政手续，减轻企业负担方面是一次重大突破”，并认为“这是中国金融领域的法律最为重要的一次修订”。

中国政府近期通过不同的方式吸引更多技术公司的青睐，中国全国人大财经委法案室主任龚繁荣12月28日表示，本次法律修订还着重强调了对小型投资者的保护，强制企业增强透明度，建立普通投资者与证券公司纠纷冲突解决机制等。