中国高院支持香港建「一带一路」纠纷解决中心

在北京政府有意扶植澳门以分散香港金融中心地位之际，中国最高人民法院副院长罗东川表示，为创立「一带一路」国际商事纠纷解决机制，中国法院将「适当引入」域外商业仲裁和调解机构，并支持香港建设区域法律服务和纠纷解决中心。

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最高人民法院昨（27日）早举行新闻发布会，就提高「一带一路」的司法服务和保障提出意见，副院长罗东川说，法院需要不断创新「一带一路」国际商事纠纷解决机制，强化中国在国际商事法庭的公信力。

他建议，扩大国际商事专家委员的范围，适当引入域外国际商事仲裁机构和调解机构，鼓励建立区域性的双边或多边争端解决合作机制，支持香港建设区域法律服务和纠纷解决中心，建立国际商事纠纷联合仲裁、联合调解机制，增加香港专家委员等。

他续称，中国法院会同时推动国际商事法庭判决的相互承认与执行，不断扩大中国国际商事法庭的影响力和公信力。

香港不设商事法庭，但有法官专长处理商业纠纷，港府多年前推动香港成为调解中心，并于2015年年底，成立首个由中港两地主要调解机构共同创立的联合调解中心 -- 「(中国)内地 香港联合调解中心」，以应付随着「一带一路」开展和「十三.五」规划而预料增加的商业纠纷。

中国方面，最高人民法院国际商事法庭现有14名法官，上月出版的《中国国际商事仲裁年度报告(2018-2019)》虽未有提及商事法官人员不足，但表明过去三年处理的争讼「迅速增长，2018年涉案标的额首次突破千亿元人民币大关，标的额上亿元案件达171件」；而涉及「一带一路」的案件已增加到需要专题研究的程度，中国国际经济贸易仲裁委员会在年报中表示，选取了「一带一路」案之中的263件典型案例进行分析，并提出风险防范的建议。