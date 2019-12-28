羁押逾年 王怡牧师料已在圣诞秘密审讯

在圣诞节翌日和妻子蒋蓉生日当天，已把拘押一年多的地下教会「秋雨之福圣约教会」牧师王怡料被四川成都中级人民法院秘密审讯，其前代理律师张培鸿透露有关消息时估计，王怡一旦被指「煽动颠覆国家政权罪」罪名成立，判刑不会低于十年。

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王怡的直系亲属均没有收到他的开庭通知，但早前被迫退出王怡案的张培鸿，日前被国保约见以确保他在案件开庭时人不在四川成都，他周三(25日)又在个人脸书上透露，王怡案已召开庭前会议，当局以威迫利诱方式让王怡认罪，包括认罪可获判较轻刑罚等。翌日更表示，案件「极可能」于当天下午在成都中院秘密审判，因为法院外到处都是负责监控的便衣。另亦有网友在推特上发帖及上载图片，显示成都中院院外便衣密布，停放多辆警车和便衣常用车辆。

总部设在美国德州的宗教人权组织「对华援助」亦在其网页指出，「获悉确认」王怡当天被“正式偷偷开庭审理”。报道亦引述亲到现场的教友指出，只在法院对面停留三、四分钟便被戴有耳塞的便衣带到附近搜身和拳打脚踢，然后再带到派出所问话。另亦有基督徒被控制在家，警告不得外出。

秋雨教会去年12月9日被当局整顿，牧师王怡及过百名会众被带走，直至今年11月，才正式被控「煽动颠覆国家政权罪」。同月底，教会长老覃德富因「非法经营罪」被判囚4年。张培鸿以覃德富的刑期推断，王怡的刑期不会低于十年。

现年46岁的王怡，除了是地下教会长老和牧师，亦是宪政论衡网站主编和自由撰稿人。他曾公开纪念「六四」受难者以及为中国人权受难者提供救助。其妻子蒋蓉亦已被软禁长达一年。