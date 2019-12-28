首次有港区人大请辞获批 张俊勇称不想因债务影响人大形象

被美国赌场追债的香港区人大代表张俊勇，获中国人大常务委员会以全票通过其辞去职务的请求，成为首位任内请辞的港区人大。按人大选举法规定，空缺将由香港教育工作者联会会长黄均瑜接任。黄将可出席明年3月5日召开的全国人大代表会议，但人大常委会的决议未有提及是次大会的会期有多长。

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港区人大常委谭耀宗在六日会期的常委会会议开始时已确认，会议将于28日审议港区人大张俊勇请辞一事。他指出，记忆中未听闻有港区人大代表请辞，认为张俊勇自知做错事而请辞，是有承担的表现。

被美国赌场入禀追讨过千万港元债务的张俊勇，日前接受《香港01》访问时表示，事件损害中国人大代表形象，不想连累其他代表，故此请辞，并强调没有人劝退他，还透露分别于10月及本月两次向全国人大常委会请辞，至本月才获人大纳入议程。

他又透露，本身已委托律师与赌场商讨还款方案，但他在美国的高科技公司近月亦被冻结资产，人亦不能入境美国，质疑赌场是因为他的人大代表身分而高调入禀，自言是「中美贸易战受害者」。

第十三届人大，港区代表有36名，按照人大选举法规定，若有代表出缺，将按当届人大选举结果的得票数目顺序依次递补，由于2017年选举时得票最多的「落选人」陈晓峰早前已替补因病逝世的王敏刚席位，故张俊勇辞职后的空缺，将由第二高票落选人、获得1179票的黄均瑜接任。